¡¡½÷Í¥¡¦¶¶ËÜ°¦¤¬£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¤Ø¤½½Ð¤·¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¡ÖÇò£Ô¤Ë¥Á¥ç¥³°î¤·¤Æ¤âµ¤¹â¤¯³¹¤òÊâ¤¤¤¿Æü¡£¡¡¥¯¥í¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬²õ¤ì¤Æº£¤Ï¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤³¤Î¤¢¤È¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ë¥¥Æ¥£¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¾¯¤·±ø¤ì¤¿Çò¤Î¤Ø¤½½Ð¤·¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤¬Éþ¤Ë¥Á¥ç¥³¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤¬Ãå¤ë¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇºÇ½é¤«¤é¥Á¥ç¥³¤âÇò£Ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼«»£¤êÅê¹Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¤¤¤¤¡£¡£Çò£Ô¤Ë¥Á¥ç¥³°î¤·¤Æ¤ë¤Î¤¹¤é°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£