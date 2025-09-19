¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥à¾ðÊó¡ÛÀ¾Éð¡¦¿ù»³7²óÌµ¼ºÅÀ¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ê¡Ã«2¾¡ÌÜ¡¡ÃæÆü3Ç¯ÌÜ¡¦ÃçÃÏ¤Ï6ÇÔÌÜ
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï19Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ò´Þ¤á¤Æ·×7»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ë6¡½1¡£ÀèÈ¯¡¦¿ù»³¤¬7²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç4¾¡ÌÜ¡Ê6ÇÔ¡Ë¡£º´Æ£ÂÀ¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¡¦Ç½ÅÐ¤Ï5²ó5°ÂÂÇ5Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤Ç4ÇÔÌÜ¡Ê11¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£ÂçÀî¤¬3°ÂÂÇ¡£
¡¡³ÚÅ·¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿¹ÎÓ¤É¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀô¡Ë¤Ë7¡½6¤ÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£3ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤Ë°ËÆ£¤¬2¹æ2¥é¥ó¡£¤µ¤é¤Ë1»àËþÎÝ¤«¤é°éÀ®Áª¼ê¤ÎÊ¿ÎÉ¤¬Æ±ÅÀ¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¡£ºÇ¸å¤ÏÆþ¹¾¤¬²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÁª¤ó¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿¡£Æþ¹¾¤Ï2°ÂÂÇ¡£ÀèÈ¯¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¦¸Å²ì¤Ï5²ó6°ÂÂÇ7¼ºÅÀ¡£¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¡¦¹âÍü¤Ï6²ó6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¡£Éð²¬¤¬3²ó¤Ë2¹æ3¥é¥ó¡£ÎëÌÚ³ð¤¬2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢À¾Àî¤¬2°ÂÂÇ¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ïµð¿ÍÀï¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ë4¡½3¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÀèÈ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦Æ£ÅÄÎ°¡ÊÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ë¤Ï2²ó1/3¤ò3°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤Ç¡¢6ÈÖ¼ê¡¦Ê¡Ã«¤¬1²óÌµ°ÂÂÇ1Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Ç2¾¡ÌÜ¡Ê2ÇÔ2¥»¡¼¥Ö¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¾åÀîÈª¤¬2°ÂÂÇ¡£µð¿ÍÀèÈ¯¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¦¾¾°æ¤Ï6²ó5°ÂÂÇ7Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤Ç¡¢4ÈÖ¼ê¡¦ËÙÅÄ¤¬1²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç1ÇÔÌÜ¡Ê4¾¡4¥»¡¼¥Ö¡Ë¡£°éÀ®Áª¼ê¤Î¥Æ¥£¥Þ¤¬3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤ÏÃæÆüÀï¡ÊÍ³±§¡Ë¤Ë4¡½0¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¡¦±óÆ£¤¬6²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç3¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£ÎÓ¤¬½é²ó¤ÎÀèÀ©8¹æ¥½¥í¤Ê¤É2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£ÃæÆüÀèÈ¯¡¦ÃçÃÏ¤Ï7²ó3°ÂÂÇ7Ã¥»°¿¶4¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ3¡Ë¤Ç6ÇÔÌÜ¡Ê8¾¡¡Ë¡£¥Ö¥é¥¤¥È¤¬2°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£