¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦Ê¿¸Í³¤¡Ê¶Àî¡Ë¤ò¾®¼êÅê¤²¡¢£µ¾¡ÌÜ¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢º¸¤«¤é¶¯°ú¤Ë¤«¤«¤¨Åê¤²¤¿¡£
¡¡£³ÆüÌÜ¤Î¿·¾®·ë¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡ËÀï¤Ç¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿°Ê³°¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÎÁêËÐ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤ÎÀ¾Á°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦¹ë¥Î»³¡ÊÉð·¨¡ËÀï¤Ç¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¤¾¡Íø¡£¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤½¤³¤¬¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤â¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£º£Ç¯½é¾ì½ê¤«¤éÂ³¤¤¤¿¼õ¤±¿È¤ÎÁêËÐ¤ò¿¡¤¨¤ì¤Ð¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤½¤¦¤À¡£