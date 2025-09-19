¡Ö»×¤¤¤ò¤è¤¦¤ä¤¯¿ë¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡34Ç¯Á°¤ËÆþ¾Þ¤Î¹âÌî¿Ê¤µ¤ó
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤ÎÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡Ê23¡Ë¡áÉÙ»ÎÄÌ¡á¤¬ÆüËÜÀª2¿ÍÌÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²áµîºÇ¹â¤Î6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£1991Ç¯¤ÎÁ°²óÅìµþÂç²ñ¤Ç½é¤á¤Æ·è¾¡¤ÎÈâ¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¹âÌî¿Ê¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤¬19Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÀ¤³¦¤Ë»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤»þÂå¤¬Â³¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¤è¤¦¤ä¤¯¿ë¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÎ¦¾å³¦¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤¬Á´À¹¡£¡ÖÂ¾¤Î¼ïÌÜ¤Ç·è¾¡¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤éÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£Ã»µ÷Î¥¤ÏÀ¤³¦¤ÈÀï¤¨¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢88Ç¯¤ËÆüËÜÀª½é¤Î44ÉÃÂæÆÍÆþ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ä©¤ó¤À91Ç¯Âç²ñ¤Ç7°ÌÆþ¾Þ¡£¡Ö²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤é³Ð¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤³¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ400¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÄäÂÚ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Çº´Æ£·ýÂÀÏº¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò32Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç°ìµ¤¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Í×°ø¤ò¡Ö·¤¤Î³«È¯¤â¿Ê¤ß¡¢¼«Á³¤ÊÁöË¡¤¬¿»Æ©¤·¤¿¡£²Ê³ØÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£