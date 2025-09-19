¤ª»ý¤Áµ¢¤êò¿ÀìÌçÅ¹¡ÖµþÃ®¡×¤¬Ìµ¿Í·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTTG-SENSE¡×¤ò½éÆ³Æþ
µþÃ®¤Ï¡¢9·î17Æü¤è¤ê¡¢TOUCH TO GO¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÌµ¿Í·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTTG-SENSE¡×¤ò¡ÖµþÃ®¡¦¥¹¥·¥í¡¼ »Ô¥öÃ«Å¹¡×¤Ë½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¡£
¡ÖµþÃ®¡×¤Ï¡¢1932Ç¯µþÅÔÉÜ²¼µþ¶è²Ï¸¶Ä®¤Ë¾®¤µ¤Ê³äË£ÎÁÄâ¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤¿¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃã¤¤óò¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÁÅý¤Îµ»¤Çºî¤ë¾åÊýò¿¡¢¿·Á¯¤Ê¥Í¥¿¤òÂ·¤¨¤¿¹¾¸ÍÁ°ò¿¡¢´¬ò¿¤Ê¤É¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡ÖµþÃ®¡¦¥¹¥·¥í¡¼ »Ô¥öÃ«Å¹¡×¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤ÎÌµ¿Í·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTTG-SENSE¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÅ¹ÊÞ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î³°´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢Å¹Æâ¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¥«¥á¥é¤ÇÆ°¤¤òÄÉÀ×¤·¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¼«Æ°¤ÇÉ³¤Å¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¹ØÆþ¾¦ÉÊ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥ì¥¸Á°¤ËÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤¬¼«Æ°¤Ç¥ì¥¸²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¾¦ÉÊÆâÍÆ¤ä¿ôÎÌ¤¬Àµ¤·¤¤¤«³ÎÇ§¤··èºÑ¤ò´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Ìµ¿Í·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖTTG-SENSE¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ·×¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ò¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤ò¿¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡£¤ª²ñ·×¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀâÌÀ¤äÄó°Æ¤Ë¤Þ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ³Æþ½é´ü¤Ë¤ÏÌµ¿Í·èºÑÃ¼Ëö¤ÎÁàºî¤ËÉÔ´·¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤âÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
