¡¡²¬»³¸©¸ÅÂåµÈÈ÷Ê¸²½ºâ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï19Æü¡¢Æ±¸©Áí¼Ò»Ô¤Î¹ñ»ËÀ×¡¦È÷Ãæ¹ñÊ¬Æô»ûÀ×¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤Ç¡¢Åã¤Î°ä¹½¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»û¤ÏÆàÎÉ»þÂå¤Î8À¤µª¤ÎÁÏ·ú¤À¤¬¡¢½ÐÅÚ´¤¤ÎÇ¯Âå¤«¤éÅã¤ÏÊ¿°Â»þÂåÃæ´ü¤Î10À¤µª¤ËÁýÀß¤µ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÊ¬Æô»û¤ÏÀ»ÉðÅ·¹Ä¤ÎÌ¿¤ÇÁ´¹ñÌó60¥«½ê¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡£´ûÂ¸»û±¡¤òÅ¾ÍÑ¤·¤¿ÅÚº´¹ñÊ¬Æô»û¡Ê¹âÃÎ¸©Æî¹ñ»Ô¡Ë¤Ê¤É¤ò½ü¤¤¤Æ¿·Àß¤Î»û±¡¤ÇÅã¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£²ó¤¬½é¤Î»öÎã¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÁÃÀÐ2ÅÀ¤È¡¢ÁÃÀÐ¤òÈ´¤¼è¤Ã¤¿À×¤ò14¥«½ê¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÁÃÀÐ¤äÈ´¤¼è¤êÀ×¤Ï½Ä²£4Îó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢·úÊª¤Ï6.3¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊý¤È¤·¤¿¡£