¡ÚTGS2025¡Û¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾ðÊó¸ø³«¡¢ÍÌ¾¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤â¾·¤ºÇ¿·¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¾Ò²ð
2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é28Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖTOKYO GAME SHOW 2025¡×¤Ø¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸¤¹¤ë¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢²ñ´üÃæ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
³ÆÆü4²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂ¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥²¡¼¥à³«È¯¼Ô¤Ë¤è¤ë³«È¯ÈëÏÃ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
°Ê²¼¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¯¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ä³ÆÆü¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¡ÖTOKYO GAME SHOW 2025¡×½ÐÅ¸ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·Ãæ¤À¡£
9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:30¡Á11¡§30
G TUNE¿·À½ÉÊÈ¯É½¡§¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
½Ð±é¡§¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ íÄ½¨¼ù¡¢¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼ ³«È¯¡¦¹ØÇãËÜÉô À½ÉÊÉô ¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È ÎÓÅÄÆàÈþ
DetonatioN FocusMe½êÂ°¥Í¥Õ¥é¥¤¥È ¤Ê¤ë¤ª ÈÄ¶¶¥¶¥ó¥®¥¨¥Õ
9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë10:30¡Á11¡§30
NEXTGEAR¿·À½ÉÊÈ¯É½¡§¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
½Ð±é¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼ ³«È¯¡¦¹ØÇãËÜÉô À½ÉÊÉô ¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È ÎÓÅÄÆàÈþ Â¾¥²¥¹¥È
9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:30¡Á13¡§30
NEXTGEAR ¡ß ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥²¥¹¥È¤¢¤ê
