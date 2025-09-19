¡Ö¤É¤³¤«¤é¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤«¡×´ÉÍý¿¦¤ÈÈó´ÉÍý¿¦¤ÎÇ§¼±¤Î°ã¤¤¤È¤Ï?- ¼Ò²ñ¿Í1800¿Í¤ËÄ´ºº
MENTAGRAPH¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î´ð½à¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤ò9·î16Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï2024Ç¯12·î3Æü¡Á12·î17Æü¤Î´ü´Ö¡¢22¡Á65ºÐ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó1,800¿Í(´ÉÍý¿¦900¿Í¡¦Èó´ÉÍý¿¦900¿Í)¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¶ÈÌ³Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î´ð½à¤Ë´Ø¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤ß¤Ê¤¹³ä¹ç(Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë/¤ä¤äÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È²óÅú)¤Ç¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¶ÈÌ³»þ´Ö³°¤ÎLINEÏ¢Íí¡×28.6¡ó(Èó´ÉÍý¿¦30.6¡ó/´ÉÍý¿¦26.6¡ó)¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¸ª¤òÃ¡¤¯¡×¤¬¡¢26.6¡ó(Èó´ÉÍý¿¦30.2¡ó/´ÉÍý¿¦22.9¡ó)¡¢¡Ö¼ã¤¤¤«¤éÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦È¯¸À¡×¤È¡Ö²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤Î¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¡×¤Ï¡¢Æ±Î¨25.4¡ó¤Ç¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¶ÈÌ³¾å¤Î»ØÆ³¤Ç¤ÎÅÜ¹æ¡×¤Ï14.9¡ó(Èó´ÉÍý¿¦16.0¡ó/´ÉÍý¿¦13.9¡ó)¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂçÀ¼¤è¤ê¤âÀÜ¿¨¡¦¸Æ¾Î¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÉÍý¿¦¤ÈÈó´ÉÍý¿¦¤ÎÇ§¼±¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âº¹¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸ª¤òÃ¡¤¯¡×¹Ô°Ù¤Ç¡¢Èó´ÉÍý¿¦30.2¡ó¤ËÂÐ¤·´ÉÍý¿¦22.9¡ó¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¡Ü7.3pt¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö¼ã¤¤¤«¤éÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦È¯¸À¡×¤¬¡Ü6.0pt(Èó´ÉÍý¿¦28.5¡ó/´ÉÍý¿¦22.4¡ó)¡¢¡ÖÈ±·¿¡¦ÉþÁõ¤Ø¤Î»ØÅ¦¡×¤¬¡Ü4.3pt(Èó´ÉÍý¿¦25.5¡ó/´ÉÍý¿¦21.1¡ó)¤ÈÂ³¤¡¢¡Ö¶ÈÌ³»þ´Ö³°¤ÎLINEÏ¢Íí¡×¤¬¡Ü4.0pt(Èó´ÉÍý¿¦30.6¡ó/´ÉÍý¿¦26.6%)¡¢¡Ö²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤Î¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¡×¤¬¡Ü3.9pt(Èó´ÉÍý¿¦27.3¡ó/´ÉÍý¿¦23.5¡ó)¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ÉÍý¿¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¿Þ¤È°ã¤Ã¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤¿·Ð¸³¡×¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÉô²¼¤Î¶½Ì£¡¦ÆÃÄ§¤ÎÇÄ°® ¡×¤¬57.0¡ó¤ÈÆÍ½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö²ñ¼ÒÊý¿Ë¤ÎÅÁÃ£ ¡×12.2¡ó¡¢¡ÖÌÜÉ¸¡¦¿ÊÄ½´ÉÍý ¡×10.7¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£»Ù±ç°Õ¿Þ¤Î´ØÍ¿¤Ç¤â¡¢Á§º÷¡¦´³¾Ä¤Ë±Ç¤ë´í¸±À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜÅª¤Î¶¦Í¡¢Æ±°Õ¤Î¼èÆÀ¡¢ÉÑÅÙ¤Î¹ç°Õ¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ò¶´¤ß¡¢¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤ÈÏ°Ï¤ò»öÁ°¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
