¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿Ä¶¼Â¸³ÈÖÁÈ¤ËÈèÏ«º¤Øà¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡Ê¥¨¡¼¥¹¡¢»û²È¡Ë¤Î90Ê¬´§ÆÃÈÖ¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤ÎÀ¤³¦¡×¤¬¡¢9·î27Æü(ÅÚ)¡¢CSÊüÁ÷¡Ö±Ç²è¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëNECO¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡×¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¡¢2025Ç¯4·î¤«¤éÅìµþ¤Ë³èÆ°µòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡£¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤é¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¿Í´ÖÀ¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢ÈÖÁÈ¤¬¿¿¤ÃÇò¤ÊÌ©¼¼¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Ï¡Ö½éÂÐÌÌ¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ë°ìÈ¯¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤á¤ë¤Î¤«¡©¡×¡¢¡Ö¥ê¥º¥à¥Í¥¿¤òºî¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ËÄ©¤à¡£
º£²ó¡¢ËÜÈÖÁÈ¼ýÏ¿Ä¾¸å¤Î¥¨¡¼¥¹¤È»û²È¤¬¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤ÎÀ¤³¦¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¼ýÏ¿Ä¾¸å¡£¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤ÀÊÌ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¸«¼õ¤±¤·¤Þ¤¹
¥¨¡¼¥¹¡ÖÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
»û²È¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Èè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹...¡×
¡½¡½Àº¿ÀÅª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢ÆùÂÎÅª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Èè¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»û²È¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤¹Èè¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Æ¬¤ò»È¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤·¡¢²¿¤¬´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
¥¨¡¼¥¹¡ÖËÍ¤Ï(»£±Æ¾ì½ê¤Î)¿¿¤ÃÇò¤ÊÉô²°¤ËÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¤Ï³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¶õ´Ö¤¬¥À¥á¤ä¤·¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤¬¸ø±à¤È¤«¤ä¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡×
»û²È¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤Ê(¾Ð)¡×
¡½¡½ËÜÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¨¡¼¥¹¡Ö"¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¡ª"¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¸«¤¿¤é¡Ø9»þ¡Á23»þ¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ø23»þ¤Þ¤Ç¤ª¤µ¤¨¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢·ë¶É¤Ï18»þ¤¯¤é¤¤¤Ë½ª¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È23»þ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ...¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
»û²È¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¤¬¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢(¥¨¡¼¥¹¤È)Æ±¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£"Ä¹¤Ã¡ª"¤Æ¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ÕÌ£¤Çºï¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¨¡¼¥¹¡ÖËÍ¤Ï¡Ø¥ê¥º¥à¥Í¥¿¤òºî¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥º¥à¥Í¥¿¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÌÌÇò¤¤¤«ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢°Õ³°¤È¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤Ç¤¤½¤¦¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»û²È¡Ö¥ê¥º¥à¥Í¥¿¤Î¥ª¥Á¤Ï¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¡Ø¥»¥¯¥·¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡×
¡½¡½¤ªÂê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¼Â¸³¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤È¤¤Ç¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¼Â¸³¤Ç¤¹¤«¡©
¥¨¡¼¥¹¡Ö¡ØÃË¤Î»Ò¤Ë"¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª"¤È¸À¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Õ³°¤È½Ð¤º¡¢»Ò¶¡¤Î¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ù¤¬¤¤¤Þ¤¤¤ÁÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
»û²È¡Ö¤¤¤Þ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¥à¥º¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢"¤³¤ì¤Ï»È¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©"¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½ÂÎ¤òÄ¥¤ë´ë²è¤¬¶ì¼ê¤Ê·Ý¿Í¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÊý¤Ç¤¹¤«¡©
¥¨¡¼¥¹¡Ö¤ª¾Ð¤¤¥´¥ê¥´¥ê¤Î¤ä¤Ä¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÌ¤Ë¥¦¥±¤Æ¤â¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ËÉ¬»à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×
»û²È¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡¢Äê´üÅª¤Ë(·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ê)·ì¤òÎ®¤·¤È¤«¤ó¤È¡¢·Ý¿Í¤Ç¤¢¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÌÌ¤Ëµ¤¤Å¤¯½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¨¡¼¥¹¡Ö¼«Ê¬¤Î°ìÈÖ¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÉ¬»à¤Ë¹Í¤¨¤¿°ìÈ¯ÌÜ¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡£¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¥ª¥â¥í¤¤¤Î¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
»û²È¡Ö¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Î¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¼¡¡¹¤È¼Â¸³¤¬¤¯¤ë¤Î¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢"¼¡¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤â¡ª"¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É"¤³¤ì¤â¥¢¥«¥ó¤ï"¤Ã¤Æ¤¤¤¦(¾Ð)¡×
¡½¡½Æ±¤¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥Þ¥æ¥ê¥«¤µ¤ó¤ÎÆÃÈÖ¡Ö¥Þ¥æ¥ê¥«¤ÎÅìµþÍ§¾ûÀ¸³è¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢Âè2ÃÆ¡Ö¥Þ¥æ¥ê¥«¤ÎÌµ¿ÍÅçÍ§¾ûÀ¸³è¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤ÎÀ¤³¦¡×¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤¯Âè2ÃÆ¤Î²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬...
¥¨¡¼¥¹¡ÖÂè2ÃÆ¤ä¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡ª¡×
»û²È¡Ö(¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿)Å·¤ÎÀ¼Â¦¤Ë¤¤¤±¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥¨¡¼¥¹¡Ö³Î¤«¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ý¿Í¤Ç¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤µ¤ó¤¬Å·¤ÎÀ¼¤Ë¤Þ¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥¨¡¼¥¹¡ÖÁ´·Ý¿Í¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±´ü¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ò¥¬¥·¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¡¢ÂçÅì(æÆÀ¸)¤¯¤ó¤¬·Ý¿Í¤Ç°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼Â¸³¤Ï¶ì¼ê¤Ã¤Ý¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
»û²È¡ÖËÍ¤Ï¥«¥Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Ã¤Á¤âÃÏÆ¬¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤Î¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¥¨¡¼¥¹¡Ö¤Þ¤º·Ý¿Í¤Ë¤Ï¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ë«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Ø¤¢¤ì¡¢¤è¤¦¤ä¤é¤ó¤ï¡Ù¡¢¡Ø¤¢¤ì¤¤Ä¤¤¤Ê¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
»û²È¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤äÆ±¶È¼Ô¤Ë¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¥¨¡¼¥¹¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤Æ"¤³¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é»ä¤â´èÄ¥¤í¤¦"¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É¬»à¤Ç¾Ð¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
»û²È¡Ö(ÈÖÁÈ±é½Ð¾å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î)¾Ð¤¤À¼¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥¦¥±¤ë¤È¤«¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ØÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¥¨¥´¥µ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡áÉÍÀ¥¾¼ù
¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤ÎÀ¤³¦¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§9·î27Æü(ÅÚ)22:40¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§±Ç²è¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëNECO
