SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ö90Ç¯Âå¤Ï¤¹¤´¤¯È©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¡×Ìòºî¤ê¤ò²óÁÛ¡¡³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×
±Ç²è¡ÖÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡×¡Ê10·î10Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿SixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤È±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¡Ê34¡Ë¤¬18Æü¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£5000ÀÊµ¬ÌÏ¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ö±Ç²è¤ÎÅÂÆ²¡×¤ÇÌî³°¥¹¥Æ¡¼¥¸¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
±ü»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è¡£³ø»³¤Î³¹¤Ç¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¾¾Â¼¤â¡Ö¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è¡£ÉáÃÊ½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÆüËÜ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥à¥µ¥à¥Ë¥À¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¾¾Â¼¤Ï¡¢Æ±±Ç²èº×¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ÐÀÊ¡£Á°Æü¤Ë³ø»³¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÎÃæ¤Ç¾å±Ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þÍè¤¿»þ¤è¤ê¡¢¤è¤ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¼ÁÌä¤äÈ¿±þ¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤ò½À¤é¤«¤¯½ÀÆð¤ËÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤ò¹¬¤»¤Ë³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±ºî¤Î»þÂåÇØ·Ê¤Ï1990Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é2009Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¡¢SNS¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤Þ¤ÀÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¡£¤½¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÅö»þ¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìòºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç´·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¾¾Â¼¼«¿È¤âÆ±Ç¯Âå¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿1¿Í¡£¡ÖËÍ¤¬1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÇÅÄ¼Ë¤ÎÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÔ²ñ¤«¤éÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºÇÀèÃ¼¤Î¤¹¤´¤¯¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÊÀ¸³è¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÎÃæ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë90Ç¯Âå¤Ï¤¹¤´¤¯È©¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤ä¡¢Åö»þµ²±¤¹¤é¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤Þ¤µ¤éµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Î»þÂå¤ÈºîÉÊ¤ÎÃæ¤Î»þÂå¤È¤Î´Ö¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÄñ¹³¤äÆñ¤·¤µ¤ÏÌµ¤¯¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶¦´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£