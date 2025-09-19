Å·³¤Í´´õ¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤È¤Ï?¡Ö½ÐÉÔÀº¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×
BSÄ«Æü³«¶É25¼þÇ¯µÇ° ¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¿Í¤Ï2000Ç¯Á°¤ò¤É¤¦À¸¤¤¿¤Î¤« Å·³¤Í´´õ¤È¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¡Ù(10·î25Æü¡¦11·î1Æü 2½µÏ¢Â³ÊüÁ÷)¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬19Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Å·³¤Í´´õ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Å·³¤Í´´õ
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Å·³¤¤¬À¤³¦°ä»º¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ä¥í¡¼¥Þ¤Î°äÀ×¤ò½ä¤ê¡¢½éÂå¹ÄÄë¥¢¥¦¥°¥¹¥È¥¥¥¹¤¬ÃÛ¤¤¤¿¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡£
º£²ó¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤È¤Ê¤ëÅ·³¤¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥í¡¼¥Þ¤È¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Ë6Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥í¥±¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Ç¤Ï¹Ô¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«? »ä¤Ï½ÐÉÔÀº¤Ê¤Î¤ÇÍ¾·×¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â(¾Ð)¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÆ´¤ì¤Î¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ë¤â¤½¤Î»þÂå¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬Êâ¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë³¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Îµ÷Î¥¤òÊâ¤¯¤Ê¤É¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤Ö¤µ¤Ë»ä¤¬(´é¤ò¤·¤«¤á¤Ê¤¬¤é)¤³¤¦¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¤¹¤´¤¯¤Þ¤Ö¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹! ÂÖÅÙ¤¬°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó(¾Ð)¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Å·³¤Í´´õ
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Å·³¤¤¬À¤³¦°ä»º¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤ä¥í¡¼¥Þ¤Î°äÀ×¤ò½ä¤ê¡¢½éÂå¹ÄÄë¥¢¥¦¥°¥¹¥È¥¥¥¹¤¬ÃÛ¤¤¤¿¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡£
¼ÂºÝ¤ËÆ´¤ì¤Î¥Ý¥ó¥Ú¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤ó¤È¤âÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ë¤â¤½¤Î»þÂå¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬Êâ¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë³¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Îµ÷Î¥¤òÊâ¤¯¤Ê¤É¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤Ö¤µ¤Ë»ä¤¬(´é¤ò¤·¤«¤á¤Ê¤¬¤é)¤³¤¦¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¤¹¤´¤¯¤Þ¤Ö¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹! ÂÖÅÙ¤¬°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó(¾Ð)¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£