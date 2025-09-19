¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÇã¤Ã¤¿ÎäÅà¿©ºà¡¢²òÅà¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¿Í¤¬4³ä - ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¡×
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï9·î19Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤òÈ¯É½¡£·Ð¸³¼Ô¤ÎÌó7³ä¤¬ÊÖÎéÉÊ¤ËÎäÅà¿©ºà¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Ìó4³ä¤¬²òÅà¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤¬Àµ¤·¤¤²òÅàÊýË¡¤ä¤´¤Ï¤ó¤ÎÎäÅàÊÝÂ¸½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Q. ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ç²áµî¤ËÁªÂò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ên=238¡¦Ê£¿ô²óÅú¡Ë
20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷338Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë9·î10Æü¤«¤é17Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤³¤È¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ÇÎäÅà¤ÎÆù¤äµû²ðÎà¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¤ªÊÆ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Q. ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÆÏ¤¤¤¿ÎäÅà¿©ºà¤ò²òÅà¤¹¤ëºÝ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ên=89¡¦Ê£¿ô²óÅú¡Ë
¡ÖÎäÅà¿©ºà¤Î²òÅà¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿·Ð¸³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿åÊ¬¡Ê¥É¥ê¥Ã¥×¡Ë¤¬½Ð¤ÆÌ£¤¬Íî¤Á¤¿¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¡Ö¤ªÆù¤äµû¤¬¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö²ÃÇ®¥à¥é¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡ÖPanasonic Cooking@Lab¡×ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤²òÅà½Ñ¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
1:ÎäÅà¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¹¤°¤Î¡Ö¥«¥Á¥³¥Á¡×¤Î¾õÂÖ¤«¤é²òÅà¤¹¤ë
¡ÖÎäÅà¸Ë¤«¤é½Ð¤·¤ÆÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢ÎäÅà¸Ë¤«¤éÎäÂ¢¸Ë¤Ë°Ü¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¿©ÉÊ¤ÎÉ½ÌÌ¤ÈÃæ¿´¤Ë²¹ÅÙº¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç²òÅà¤¹¤ë¤È²òÅà¥à¥é¤ä¡¢²òÅà¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤ÊÑ¿§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¼Ñ¤¨¤ë¡Ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
2:ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ËÆþ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥é¥Ã¥×¤äÊñÁõ¤ò³°¤¹
¡ÖÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²òÅà¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¥é¥Ã¥×¤äÊñÁõ¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¥ì¥ó¥¸¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¿©ÉÊ¤Î²¹ÅÙ¤ò¾å¼ê¤Ë¸¡ÃÎ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²òÅà¥à¥é¤ä²ÃÇ®ÉÔÂ¡¢²á²ÃÇ®¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²òÅà¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¤äÊÝÂ¸ÂÞ¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Ï¼è¤ê½ü¤¡¢ÂÑÇ®»®¤Ê¤É¤Ë°Ü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²òÅà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆ²ÃÇ®¡ÊÅà¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÄ¾ÀÜ²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¿åÊ¬¤òÆ¨¤¬¤µ¤º¤·¤Ã¤È¤ê¤µ¤»¤¿¤¤¤â¤Î¡¢¥¿¥ìÉÕ¤¤Î¤â¤Î¤ä¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¤Î¤Ï¤¸¤±¤ä¤¹¤¤¿©ÉÊ¤Ï¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ²ÃÇ®¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
3:ÎäÅà¤·¤¿¿©ºà¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤¿Áú¤ò¼è¤ê½ü¤¯
¡ÖÁú¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥ì¥ó¥¸¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Áú°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ²òÅà¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¿§¡Ê¼Ñ¤¨¤ë¡Ë¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢É½ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤¿Áú¤Ï¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤«¤é²òÅà¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿©ºà¤ËÁú¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ï¼ê¤ÇÊ§¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÛ¶Ò¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤µ¤Ã¤È¿¡¤¼è¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Q. ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¡¢ÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ê¤¤é¤ºº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ên=238¡Ë
ÍýÁÛÅª¤ÊÎäÅà¸Ë¼ýÇ¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£¡Ö¾åÃÊ¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¡¢²¼ÃÊ¤Ë¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬¶á¤¤¤â¤Î¤òÃÖ¤¯¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢´ÉÍý¤¬°ìÁØ¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È
¡ÖÎäÅà¸Ë¤Î¼ýÇ¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌóÈ¾¿ô¤¬¡ÖÊÖÎéÉÊ¤¬ÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¡£ÎäÂ¢¸Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÏÂÞ¤äÍÆ´ï¤òÅý°ì¤·¤Æ1²óÊ¬¤º¤ÄÎäÅà¤·¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤ÏËÜ¤Î¤è¤¦¤ËÎ©¤Æ¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Q. ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¡¢ÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ê¤¤é¤ºº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ên=238¡Ë
ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¤ªÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìó8³ä¤¬ÎäÅà¤´¤Ï¤ó¤Î²òÅà»þ¤Ë¡Ö¥Ñ¥µ¥Ñ¥µ¡¦¥«¥Á¥«¥Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¿æÈÓ´ï¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤´¤Ï¤ó¤ÎÀµ¤·¤¤ÎäÅàÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
²òÅà»þ¤Ë²ÃÇ®¥à¥é¤¬¤ª¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¾®Ê¬¤±¤Ë¤¹¤ë¡Ê¤ªÃãÏÒ1ÇÕÊ¬Ìó150g¡Ë
¿æ¤¤¿¤Æ¤ÎÇ®¤¤¾õÂÖ¤Ç¥é¥Ã¥×¤ËÊñ¤ß¿åÊ¬¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë
¾ï²¹¤Ç¤¢¤éÇ®¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤éµÞÂ®ÎäÅà¤¹¤ë
ÎäÅà¤´¤Ï¤ó¤Ï¾®Ê¬¤±¤Ë¤·¤ÆÇ®¤¤¤¦¤Á¤Ë¥é¥Ã¥×¤ÇÌ©Éõ¤·¡¢¤¢¤éÇ®¤ò¤È¤Ã¤¿¤éµÞÂ®ÎäÅà¤¹¤ë
2025Ç¯9·îËö¤Ë¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¡×¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊÝÂ¸¡¦Ä´ÍýÊýË¡¤ÎÃÎ¼±¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Á¡¼¥à¥ª¡¼¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸ ¥Ó¥¹¥È¥í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿æÈÓ´ï¤ä¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý²ÈÅÅ¤Ï¡¢¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÄ´ºº³µÍ×
Ä´ººÌ¾¡§¡Ø¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ù
Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡§20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢338Ì¾
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î10Æü¡Á9·î17Æü
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
