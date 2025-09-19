¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

°¦ÃÎ¸©¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡¢¡ÖÈøÄ¥¼·Êõ¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿´ë²èÅ¸¤¬Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¤Î²£»³Èþ½Ñ´Û¤Ç19Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿´ë²èÅ¸¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤«¤éÀïÁ°¤´¤í¤ËÍ¢½Ð¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼·Êõ¾Æ¡¢Ìó250ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼·Êõ¾Æ¤Ï¡¢¶âÂ°¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¿§¤Ä¤­¤Î¥¬¥é¥¹¤ò¤Î¤»¾Æ¤­¾å¤²¤Þ¤¹¡£

¼ç¤Ë°¦ÃÎ¸©¤ÎÈøÄ¥ÃÏÊý¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤ëÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡ÖÈøÄ¥¼·Êõ¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå°Ê¹ß¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ¢½ÐÉÊ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Å¸¼¨¤Ë¤Ï¡¢ÈøÄ¥¼·Êõ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¤µ¤ì¤ëÂç¤­¤ÊºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ëµ»½Ñ¤ò¤¤¤«¤·¤¿¡¢¹â¤µÌó140¥»¥ó¥Á¤Î²ÖÉÓ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈøÄ¥¼·Êõ¤Î¿¦¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î´ë²èÅ¸¤Ï¡¢12·î21Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£