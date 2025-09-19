ÃËÀ¼Ò°÷¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¡Ö116%¡× Ì¾¸Å²°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¡9·î19Æü¤Ï¡Ö°éµÙ¤ò¹Í¤¨¤ëÆü¡×
9·î19Æü¤Ï¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤«¤é¡Ö°éµÙ¤ò¹Í¤¨¤ëÆü¡×¤Ç¤¹¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ë½é¤á¤Æ4³ä¤òÄ¶¤¨¤¿ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¡£Ç®¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡¢Ì¾¸Å²°¤Î´ë¶È¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î19Æü¤Ï¡Ö°éµÙ¤ò¹Í¤¨¤ëÆü¡×¡£ÃËÀ¤Î°é»ù»²²Ã¤òÂ¥¤½¤¦¤È¡¢2019Ç¯¤ËÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÏ«¾Ê¤¬7·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿2024Ç¯ÅÙ¤Î¸ÛÍÑ¶ÑÅù´ðËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÎ¨¤Ï40.5%¡£1Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó10¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤ÏÇ¯¡¹¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬Â³¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°éµÙ¤òÊ¬³ä¼èÆÀ¤Ç¤¤¿¤ê¡¢µÙ¶ÈÃæ¤ÎÄÂ¶â¤ÎÂ¿¤¯¤òÊä½þ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤Î³«¼¨µÁÌ³¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë½¾¶È°÷300¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ë¤â²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ¤Ï¼èÆÀÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÃËÀ¼Ò°÷¡Ö100%Ä¶¤¨¡×¤Î²ñ¼Ò
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤Ç¡Ö100%Ä¶¤¨¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤¬¡£
Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢Áí¹ç´ë¶È¡Ö¥µ¥ó¥²¥Ä¡×¤Ç¤¹¡£
¥«ー¥Æ¥ó¤äÊÉ»æ¤Ê¤É¤ò°·¤¦¤³¤Î²ñ¼Ò¡£Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È――¡£
¡Ö116.7%¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤¬2½µ´Ö°Ê¾å¤Î°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥µ¥ó¥²¥Ä ¿Í»öÉô ÀÄ°æÍÎ¿Í¤µ¤ó¡Ë
2½µ´Ö°Ê¾å¤Î°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÃËÀ¼Ò°÷¤Î³ä¹ç¤¬¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï¤Ê¤ó¤È100%¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥²¥Ä¤Ç¤Ï2024Ç¯ÅÙ¡¢28¿Í¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤¬2½µ´Ö°Ê¾å¤Î°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Ç¯ÅÙÃæ¤ËÇÛ¶ö¼Ô¤Î½Ð»º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï24¿Í¡£
Ç¯ÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÁ°¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¼Ò°÷¤â¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¿ô»ú¤¬100%¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼ÒÆÈ¼«¤Î¡Ö°éµÙÍµë¡×À©ÅÙ¤â
¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñ¼Ò¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê¼èÆÀ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö´ë¶ÈÆÈ¼«¤Î°éµÙÍµë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÄ°æ¤µ¤ó¡Ë
²ñ¼ÒÆÈ¼«¤Ë¡¢°éµÙ¤«¤éÉü¿¦¤¹¤ëÁ°¤Î5Æü´Ö¤ÏÍµëµÙ²Ë¤È¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢µÙ¤ß¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¼Ò°÷¤«¤é¤Ï――¡£
¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥íー¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢°éµÙÃæ¤Ï°ìÀÚ»Å»ö¤òËº¤ì¤Æ¡Ø°é»ù¤ËÀìÇ°¤·¤Ê¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡×¡ÊÌó4¥«·î°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÃËÀ¼Ò°÷¡Ë
¡Ö½÷À¼Ò°÷¤È¤«¤ÇÉ×¤¬Â¾¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤¦¤Á¤ÎÉ×¤Î²ñ¼Ò¤â°éµÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤«Ê¹¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À¼Ò°÷¡Ë
¡Ö²ÈÂ²¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¿´¤Î¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Æ¤¿¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÌó1Ç¯´Ö°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÃËÀ¼Ò°÷¡Ë°éµÙÃæ¤Î¼Ò°÷¤Î¼«Âð¤ËË¬Ìä
¼ÂºÝ¤Ë¡¢°éµÙ¼èÆÀÃæ¤Î¼Ò°÷¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë½»¤à¥µ¥ó¥²¥ÄÃæÉô»Ù¼Ò¤Î²¬ËÜ¹ÀÊ¿¤µ¤ó¡£
7·î²¼½Ü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âè1»Ò¤ÎÛÙÏÂ¤Á¤ã¤ó¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢7·î30Æü¤«¤é10·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î3¥«·î´Ö¡¢°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©¡Ö2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤â2¿Í¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÃËÀ°éµÙ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°éµÙ¤ÏÉ¬¤º¼è¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²¬ËÜ¹ÀÊ¿¤µ¤ó¡Ë
ºÊ¤ÎÀé³¨¤µ¤ó¤â¥µ¥ó¥²¥Ä¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡¢°éµÙ¤ò2¿Í¤È¤âÆ±¤¸»þ¤«¤é¼è¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤â¤½¤ì¤Çµö²Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀé³¨¤µ¤ó¡Ë¡Ö¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é°éµÙ¼èÆÀ¤ò¹¤á¤¿¤¤¡×
½é¤á¤ÏÃËÀ¤¬°éµÙ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë°éµÙ¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËèÆü´é¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢É½¾ð¤â¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹ÀÊ¿¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼«Ê¬1¿Í¤ÇÁ´Éô¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Ê¤É¤â¡¢Èà¤¬¤Û¤Ü¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤«¤Ê¤ê·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤âÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀé³¨¤µ¤ó¡Ë
À¤´Ö°ìÈÌ¤Ç¤ß¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¡£
²¬ËÜ¹ÀÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é°éµÙ¼èÆÀ¤ò¹¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤Ç¤âÃËÀ¤¬µÙ¤ß¤Å¤é¤¤¶õµ¤¤¬Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È¡£¼«Ê¬¤âÉüµ¢¤·¤¿¸å¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬°éµÙ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»þ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥©¥íー¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¡Ê¹ÀÊ¿¤µ¤ó¡Ë