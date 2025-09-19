75ºÐ¡¦²»ÌµÈþµª»Ò¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡¡¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Â¼°æÔ¢É×¡Ê80¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤Î²»ÌµÈþµª»Ò¡Ê75¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¡Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿²»ÌµÈþµª»Ò
¡¡²»Ìµ¤Ï¡¢¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï¯ÆÉ·à¡Ø¤¿¤È¤Ø¤Ð·¯¡¡»Í½½Ç¯¤ÎÎø²Î¡Ù¡¢º£Æü¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¤ÈÅöÆü·ô¤òµá¤á¤Æ´Ñ·à¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Çò¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¥È¥à¤È¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþµª»Ò¤µ¤ó¤ªÞ¯Íî ¤¤¤Ä¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö»äÉþ¡¢¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¡×¡ÖÇò¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
