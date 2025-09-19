¡ÖÎÃ¤·¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×Êõ¤¯¤¸Çä¤ê¾ì¤Ë¹ÔÎó¡Äµ¤²¹µÞ¹ß²¼¤ÇÄ¹¤¤²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡¡¤ª¤Ç¤óÅ¹¤Ï´üÂÔ¤ÎÀ¼¡¡Íè½µ°Ê¹ß¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê½©ÅþÍè¤«
18Æü¤Þ¤Ç¤Î¿¿²ÆÆü¤¬¤è¤¦¤ä¤¯°ìÃÊÍî¡£
19Æü¤Ïµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤È¿Ê¤ß¡¢½©¤é¤·¤¤µ¤²¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï18Æü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ8ÅÙ¶á¤¯²¼¤¬¤ê¡¢26.3ÅÙ¤ÈÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ20ÅÙ¤ò²¼²ó¤ë18.6ÅÙ¤Ë¡£
½©¤ÎË¬¤ì¤Ë³¹¹Ô¤¯¿Í¤Ï¡¢¡Ö²È½Ð¤ë¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ©´¨¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²¼¤ÏÇö¤á¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤¬¤Ç¤¤ëµ¨Àá¤¬Íè¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¡ÖÅ·µ¤Í½Êó¸«¤Æ¤¿¤éµ¤²¹²¼¤¬¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡¢±©¿¥¤ë¤â¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³°¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£½©¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ï´¶¤¸¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¡Êµ¤²¹¤¬¡ËÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢ÉþÁõ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½©¤á¤¯µ¤²¹¤ÎÃæ¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Êõ¤¯¤¸Çä¤ê¾ì¤ÎÁ°¤Ç¤¹¡£
19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢1Åù¤¬3²¯±ß¡¢Á°¸å¾Þ1²¯±ß¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÅö¤»¤ó¶â³Û5²¯±ß¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡£
19Æü¤Ï±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö°ìÎ³ËüÇÜÆü¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Êõ¤¯¤¸¤òÂçÎÌ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êõ¤¯¤¸¹ØÆþ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê5²¯±ßÅö¤¿¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤é»Å»ö¤â¼¤á¤ÆÍª¡¹¼«Å¬¤ËÊë¤é¤·¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ê¹ØÆþÂÔ¤Á¤Î¹ÔÎó¤Ï¡Ë¤¤¤Ä¤â¥°¥ë¥Ã¤È¡¢¤¢¤Ã¤Á¤Î±Ø¤ÎÎ¢¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ3»þ´ÖÈ¾¤È¤«¡£Æü»±¤µ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¡¼¥Õ¥¡¥ó»ý¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¿¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤Þ¤ÀÎÃ¤·¤¤¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê½©¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤âÃå¡¹¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤Ç¤Ï¡¢ÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿ÅßÊª¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅßÊª¥³¡¼¥È¤ä±©ÌÓÉÛÃÄ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°WAKO ÉðÂ¢¾®»³1st¡¦¿¹ÅÄ¤Á¤Ï¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡§
¥³¡¼¥ÈÎà¤äÌÓÉÛ¤È¤«¡¢±©ÌÓÉÛÃÄ¤â°ú¤¼è¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£1Æü¤ËÂ¿¤¯¤Æ5¡Á6¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°ú¤¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡£
¤ä¤Ã¤ÈË¬¤ì¤¿½©¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¤Î¤ª¤Ç¤óÅ¹¡Ö¸åÆ£¤«¤Þ¤Ü¤³Å¹¡×¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤¬°ìµ¤¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÁý¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸åÆ£¤«¤Þ¤Ü¤³Å¹¡¦¸åÆ£³ØÅ¹¼ç¡§
¤¤ç¤¦¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¤«¤ª¤Ç¤ó¤ÎÊý¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¡¢³«Å¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬²¿¿Í¤âÍè¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£2¡¢30¿Í¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡Ê²Æ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡Ë2¡¢3ÇÜ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÆüÍËÆü¤ËºÆ¤Ó¿¿²ÆÆü¤ËÌá¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê½©¤ËÆÍÆþ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ñ¾ë¡¦¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¤Î¡Ö¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¡×¤Ë¤â½©¤ÎÂ²»¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²«¿§¤¤¥³¥¹¥â¥¹¤ä¡Ö¤ª²½¤±¥¹¥¹¥¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ñ¥ó¥Ñ¥¹¥°¥é¥¹¤Ê¤É½©¤Î²Ö¡¹¤Ç¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¹¥¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤ó¤ÊÂç¤¤¤¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£½©¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢½©¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©¤ÎÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
18Æü¸á¸å¡¢Æî¤Î³¤¾å¤Ë3¤Ä¤ÎÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂæÉ÷18¹æ¤Ï¡¢²Æì¸©¤Ç¤Ï22Æü¤«¤é23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂç¤·¤±¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¹âÇÈ¤ä¶¯É÷¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢³¤¿å²¹¤¬¹â¤¤ÎÎ°è¤Ë¤¢¤ê¡¢È¯Ã£¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÂæÉ÷19¹æ¤Ç¤¹¡£
¿ÊÏ©¤â¤Þ¤ÀÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÂæÉ÷19¹æ¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Î¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤ÏÅì¤Î³¤¾å¤Ë¤½¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÍ½ÁÛ¥â¥Ç¥ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1½µ´Ö¸å¤Ë²Æì¤ËÀÜ¶á¡£
¤½¤Î¸å¡¢ËÌ¾å¤·ËÜ½£¤òÄ¾·â¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£