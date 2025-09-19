±Ç²è¡Ö731¡×¤¬1Æü¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÇºÇ¹âµÏ¿¹¹¿·¡¢ÆüËÜ¿ÍÌò¤ËÁ´°÷ÆüËÜ¿Í¤òµ¯ÍÑ¡½Ãæ¹ñ
2025Ç¯9·î18Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î±Ç²è¡Ö731¡×¤¬1Æü¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ç¹ñÆâºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢µìÆüËÜ·³731ÉôÂâ¤Ë¤è¤ëºÙ¶ÝÀï¸¦µæ¤È¿ÍÂÎ¼Â¸³¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö731¡×¤¬18Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢½éÆü¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬3²¯¸µ¡ÊÌó60²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤ÆÃæ¹ñ±Ç²è»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë1Æü¤Î¶½¹Ô¼ýÆþºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ëþ½£»öÊÑ¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«Æü¤ò9·î18Æü¤È¤·¤¿¤³¤È¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è´Û¤¬¾å±Ç³«»Ï»þ¹ï¤ò¡Ö9»þ18Ê¬¡×¤ËÀßÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ßÏ¾ÅÚïÊó¤Ï19Æü¡¢Æ±ºîÉÊ¤Î´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ºîÉÊÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÌò¤ËÁ´°÷ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÁ¯ÌÀ¤ÊÆóÌÌÀ¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¤ß¤¬»ý¤ÄÀ¼Á¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¹ñ¤Î¿Í¤Ë¤Ï±é¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë