º´ÅÏ»Ô¤Îµù¹Á¤Ë·Ú²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤¬Å¾Íî¡¡¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿89ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¡Ô¿·³ã¡Õ
19Æü¸áÁ°¡¢º´ÅÏ»Ô¤Ë½»¤àÃËÀ¡Ê89¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤¬³¤¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È19Æü¸áÁ°10»þ20¤´¤í¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤¬Å¾Íî¤·¤¿·Ú²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤òÈ¯¸«¤·¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÈ¯¸«»þ¡¢°Õ¼±¡¦¸ÆµÛ¤È¤â¤Ë¤Ê¤¯¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¸å¡¢Å®¿å¤Ë¤è¤ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú²ßÊª¼«Æ°¼Ö¤¬Å¾Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÁ¥¤¬ÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥íー¥×¤ÎÀè¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¡¢¼Ö¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃ±ÆÈ¤ÇÅ¾Íî¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£