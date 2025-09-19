¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¡È¿·¤¿¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡É¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡ª¡¡¥æ¥Ë¥Ù¥¹¥Æ¥£¡¼¥ºÂè2ÃÆÅÐ¾ì
¡¡¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖUniBestiez¡Ê¥æ¥Ë¥Ù¥¹¥Æ¥£¡¼¥º¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2ÃÆ¤¬¡¢9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡¥jp¡×¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶¥¥å¡¼¥È¡ª¡¡¥É¥Ê¥ë¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤È¤·¤¿ÌÓÊÂ¤ß¤Î¥Ò¥Ä¥¸¤â¿·ÅÐ¾ì
¢£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥ÉÉÕ¤
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Disney University¤ËÄÌ¤¦¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ä¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¿¤Á¤¬¼ø¶È¤ÇÆ°Êª¿Þ´Õ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤ÎÃæ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥æ¥Ë¥Ù¥¹¥Æ¥£¡¼¥º¡×¤ÎÂè2ÃÆ¡£
¡¡Âè2ÏÃ¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤¬¥É¥ì¥¤¥¯¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¼¼¤òË¬¤ì¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¤¬²¿µ¤¤Ê¤¯¿Þ´Õ¤ò³«¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¿Þ´Õ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¤È¥Ç¥¤¥¸¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤È¤·¤¿ÌÓÊÂ¤ß¤Î¥Ò¥Ä¥¸¡¢¥É¥é¥ó ¥·¡¼¥×¡ÊDlan Sheep¡Ë¤È¥·¥¢ ¥·¡¼¥×¡ÊSia Sheep¡Ë¡¢¥×¥ë¡¼¥È¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÆùµå¤È¿â¤ì¤¿ÊÒ¼ª¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¥Ä¥Í¡¢¥È¥¥¥ë¥× ¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡ÊTulp Fox¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªºÂ¤ê¥Ý¡¼¥º¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤È¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤òÅ¸³«¡£¥¥é¥¥é¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤È¥ê¥Ü¥ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
