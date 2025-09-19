ºòµ¨¤Ï¤ï¤º¤«£±²ó¡£¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆü¤Ë¡Ä¥Ê¥Ý¥êÆ®¾¥³¥ó¥Æ¡¢¥Þ¥óCËÜµòÃÏ³®Àû¤Î¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤ò26Ê¬¤Ç²¼¤²¤ë¡Ö»þ¤Ë°Ëâ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£±¿Ì¿¤Ï»Ä¹ó¡×
¡¡¸½ÃÏ£¹·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£±Àá¤Ç¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÈÅ¨ÃÏ¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¤ÇÂÐÀï¡£21Ê¬¤Ë¼ç¾¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥Ç¥£¡¦¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤È¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤·¡¢£°¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¥·¥Æ¥£¤ËºßÀÒ¤·¡¢º£²Æ¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢²¦¼Ô¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤Ï¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¸ÅÁã¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë³®Àû¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¡¦¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¤ÎÂà¾ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¤ï¤º¤«26Ê¬¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢»æ¡ØGazzetta dello Sport¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÌµÇ°¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»þ¤Ë°Ëâ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£±¿Ì¿¤Ï»Ä¹ó¤Ê¤â¤Î¤À¡£ºòµ¨¤Ï£±¿Í¤·¤«Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢20Ê¬¸å¤Ë£±¿Í¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¥±¥Ó¥ó¤ò¸òÂå¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¹×¸¥¤ò¼º¤Ã¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¯¥é¥ÖÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë´î¤Ó¤òÌ£¤ï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Í¡×
¡¡34ºÐ¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MF¤Ï¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¤Î½é²ñ¸«¤Ç¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢ËÍ¤Ï°ìÀ¸¥Þ¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÁª¼ê¤À¡×¤È¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ®¾¥³¥ó¥Æ¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢±¿Ì¿¤Ï»Ä¹ó¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
