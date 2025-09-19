JR4¼Ò¤¬¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤òÈ¯É½¡¡¥í¥°¥¤¥ó¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÂ¾¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø°Ü¹Ô²ÄÇ½¤Ë¡¡¿·´´Àþ¤ÎÍ½Ìó¤Ê¤É
JR³Æ¼Ò¤Ï¸½ºß¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÔÊØ¤µ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JR4¼Ò¤Ï¡Ö¤¨¤¤Í¤Ã¤È¡×¤ä¡ÖEXÍ½Ìó¡×¤Ê¤É¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ñ¼Ò¤´¤È¤ËÊÌ¡¹¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÀçÂæ¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Þ¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤¦¾ì¹ç¡¢¸½ºß¤Ï¡¢ÀçÂæ±Ø¡¼Åìµþ±Ø´Ö¤òJRÅìÆüËÜ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÍ½Ìó¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ±Ø¡¼Ì¾¸Å²°±Ø´Ö¤òJRÅì³¤¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÌ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·Ä¾¤·¤ÆÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÖÉÔÊØ¤µ¡×¤Î²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¡¢JR4¼Ò¤¬¤¤ç¤¦½é¤á¤ÆÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£º£¸å¤ÏÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤´¤È¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Æ°¤ÇÂ¾¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JR4¼Ò¤Ç¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢2027Ç¯°Ê¹ß¤Ë½ç¼¡¡¢³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£