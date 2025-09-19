ËºêÍ³Î¤³¨¥¢¥Ê¡¡NY¤Ç¡È¥â¥Æ¥â¥Æ¡É¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÈäÏª¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÉþ¤ÎÆü¤ÏÃ¯¤«¤é¤â¡Ä¡×
¡¡¸µMBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎËºêÍ³Î¤³¨¡Ê37¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÊÆ¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ëºê¥¢¥Ê¤Ï¡ÖNY¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¾®Àî¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÎÆü¤À¤±¤Ï¡¢¡Ø¤½¤ÎÉþ¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¤Ê¤ó¤È1Æü¤Ç5²ó¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¹ðÇò¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¡¢¥Õ¥ê¥ë¤ÎÉÕ¤¤¤¿Ãã·Ï¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÀÉþ¤ÎÆü¤ÏÃ¯¤«¤é¤âÊ¹¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤µ¡ªº£Æü¤Ï¶âÍËÆü¤À¤±¤É¡¡TOKYO MX¡ØËÙ½áLive Junction¡ÙÃ´Åö¤¹¤ë¤è¡¼¡¡¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Í¡×¤È¹ðÃÎ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡Ëºê¥¢¥Ê¤ÏÀÄ³ØÂç¤«¤é2013Ç¯¤ËÆþ¼Ò¡£17Ç¯7·î¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É½êÂ°¤ÎÀèÇÚ¼Ò°÷¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢19Ç¯1·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¡£»ºµÙ2¥«·îÈ¾¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤ËÆ±¶É¤òÂà¼Ò¡£21Ç¯¤Ë¤ÏÂè2»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£