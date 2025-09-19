Á°ÀçÂæ¹ñÀÇ¶ÉÄ¹¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¡ÃåÇ¤1¥«·î¤Ç¹¹Å³¡¢¸ºµë3¥«·î
¡¡¹ñÀÇÄ£¤Ï19Æü¡¢´ù¤ò¤¿¤¿¤¯¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÉô²¼¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÅö¤¿¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Á°ÀçÂæ¹ñÀÇ¶ÉÄ¹¤ÎÇÏ¾ì·ò»á¤ò¸ºµë10Ê¬¤Î2¡Ê3¥«·î¡Ë¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£Æ±ÆüÉÕ¤ÇÇÏ¾ì»á¤òºâÌ³¾ÊÂç¿Ã´±Ë¼ÉÕ¡¢10·î1ÆüÉÕ¤Ç¸åÇ¤¤ÎÀçÂæ¹ñÀÇ¶ÉÄ¹¤ËÃ«¸ý¿¿»Ê¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¼¡Ä¹¤ò½¼¤Æ¤ë¿Í»ö¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÇÏ¾ì»á¤Ï7·î1Æü¡¢¶ÉÄ¹¤ËÃåÇ¤¡£Æ±28ÆüÉÕ¤Ç¹ñÀÇÄ£Ä¹´±´±Ë¼ÉÕ¤Ë¹¹Å³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏÊý¤Î¹ñÀÇ¶ÉÄ¹¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç½èÊ¬¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÏ¾ì»á¤Ï¿¦°÷¤Ë¡Ö²¶¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ê¡×¡Ö²¿¤Ç²¶¤Î°Õ¿Þ¤ò¤¯¤ó¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÈ¯¸À¡£±¦¼ê¤Î»Ø¿ôËÜ¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÎÃ¼¤òÂç¤¤¯¤¿¤¿¤°Ò°µ¤·¤¿¡£