½©¤Î¹â¹»Ìîµå¿·³ãÂç²ñ¤Ï19Æü¡¢3²óÀï8»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ï»ÆüÄ®¤¬¿·³ãÌÀ·±¤ò²¼¤·¡¢4µ¨Ï¢Â³¤Î8¶¯¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ±Û¡¦ÆüËÜÊ¸Íý¡¦ÄëµþÄ¹²¬¤Î¶¯¹ë»ä³Ø¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥³ー¥ë¥É¾¡¤Á¤Ç8¶¯¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£

¢£3²óÀï¤Î»î¹ç·ë²Ì

Ï»ÆüÄ®¡¡5－3¡¡¿·³ãÌÀ·±
³«»Ö³Ø±à¡¡2－1¡¡½½ÆüÄ®
¿·È¯ÅÄÃæ±û¡¡7－0¡¡¹âÅÄ¡Ê7²ó¥³ー¥ë¥É¡Ë
Ãæ±Û¡¡10－0¡¡¿·È¯ÅÄ
¿·³ã¸©±û¹©¡¡8－0¡¡¿·³ãÀ¾
ÆüËÜÊ¸Íý¡¡10－0¡¡¹âÅÄËÌ¾ë¡Ê6²ó¥³ー¥ë¥É¡Ë
Ä¹²¬Âç¼ê¡¡6－0¡¡¿·³ã¹©
ÄëµþÄ¹²¬¡¡9－0¡¡Åìµþ³Ø´Û¿·³ã

¢£½à¡¹·è¾¡(20Æü)

¡Ú»°¾ò¥Ñー¥ë¶âÂ°¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Û
Âè1»î¹ç¡¡Ï»ÆüÄ®ー³«»Ö³Ø±à
Âè2»î¹ç¡¡¿·È¯ÅÄÃæ±ûーÃæ±Û

¡ÚÄ¹²¬»ÔÍªµ×»³µå¾ì¡Û
Âè1»î¹ç¡¡¿·³ã¸©±û¹©ーÆüËÜÊ¸Íý
Âè2»î¹ç¡¡Ä¹²¬Âç¼êーÄëµþÄ¹²¬