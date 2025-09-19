60ºÐ¥¨¥ô¥¡À¼Í¥¡ÖÀäË¾¡Ä¡×¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¡×¥á¡¼¥ëÁ÷¤ê¤Ä¤±£Ø¡Ö¹ó¤¤Æ°ÍÉ¡×¡Ö¤É¤ó¤Þ¤¤¡×
¥¢¥Ë¥á¡Ö¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¤ÎÄö¥·¥ó¥¸Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¤Î½ïÊý·ÃÈþ¡Ê60¡Ë¤Ï19Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼°¸¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡ÈÃÑ¤º¤«¤·¡É¥á¡¼¥ë¤ÎÊ¸ÌÌ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÀäË¾¤·¤¿¡Ä¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤³¤ó¤Ê¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¡¡¼«Ê¬¤Ë¡¢Ä«¤«¤éÀäË¾¤·¤¿¡Ä¡×¡Ê¸¶Ê¸¤Þ¤Þ¡Ë¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢Ê¸ÌÌ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã´³ÃÙ¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤«ÃåÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ç11¡§10¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¡£¤ä¤é¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤ÆÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÄÉµ¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤ÏÇú¾Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï»ê¶Ë¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥¦¥§¥¢¤¬¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¤ß²¿¤À¤«¤Ô¤Á¤Ô¤Á¤Ç²¼Ãå¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¡¼¤Ã¤Á¡¢¤ä¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£(¢¬¥ß¥µ¥È¤µ¤óÉ÷¤Ë)¸å¤Ç¸«¤¿¤é¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏS¤Ç¤·¤¿¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡£(T¥·¥ã¥Ä¤ÏLL)¡×¤ÈÄÉµ¤·¤¿¡£
°ìÏ¢¤Î½ïÊý¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¹ó¤¤Æ°ÍÉ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡×¡Ö¤É¤ó¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿á¤¤Þ¤·¤¿w¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£