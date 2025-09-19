¾®äØÀéË¡ÖÆ±¾ð¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ë¡×¡¡¥Á¥ç¥³¥×¥é¾¾Èø¤Î¡ÖÁÇ¿Í¤¬²¿È¯¿®¤·¤Æ¤ó¤À¡×È¯¸À¤Ë¸ÀµÚ
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®äØÀéË¡Ê52¡Ë¤¬19Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¤È¾¾Èø½Ù¤¬¡È´Ý´¢¤ê¼Õºá¡É¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾¾Èø¤¬¥³¥ó¥Ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó°ðÅÄÄ¾¼ù¤¬°ìÊýÅª¤ËÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ËÊ°¤ê¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤È¤«¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í°Ê³°¤ÏSNS¤ò¤ä¤ë¤Ê¡×¡ÖÁÇ¿Í¤¬²¿È¯¿®¤·¤Æ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢±ê¾å¤·¤¿¡£
18Æü¤Ë¥Á¥ç¥³¥×¥é¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡È±ê¾åÈ¯¸À¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤·¤¿
¾®é®¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤³¤ÎÆ°²è¤È¤«¤ÏÁ´Á³¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸«¤¿³§¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î°ð¤Á¤ã¤ó¡Ê°ðÅÄÄ¾¼ù¡Ë¤¬¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¥¦¥½¤Ä¤±¡ª¡Ù¡Ø¤ªÁ°¤¬¥¨¥í¤¤Æ°²èÍ×µá¤·¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¿Í¤é¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
°ðÅÄ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÉÔÀµ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤¿¸å¤â¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡©¡Ù¤È¤«¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ê¤¡¡Ù¤°¤é¤¤¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤ë¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢Ãç´Ö¤ò»×¤¤¤ä¤ë¡ÊÈ¯¸À¡Ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ø²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¡¢°ðÅÄ¤â¤·¤¿¤ä¤í¤Ê¤¢¡Ù¤È¾¾Èø¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÜ¤ê¤Î±äÄ¹¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ó½Ð¤¿¤ó¤«¤Ê¤¢¡Ä¤È¤Ï»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¾®äØ¤Ï¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±¾ð¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ë´¶¤¸¤Î¾¾Èø¤ÎÈ¯¸À¤«¤Ê¤¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤¿¡£