¡Ö½é¤á¤ÆÇä¤ì¤À¤·¤¿¡×¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¼ÒÄ¹¡¢½¢Ç¤¸å¤Ë»Å»öÁý¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¥ê¥Ã¥¡¼¤³¤È¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î²¬ÇîÇ·¼ÒÄ¹¡Ê67¡Ë¤¬19Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æ±»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¡ù¥æ¥«¥¤¡Ê63¡Ë¡¢¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¡Ê54¡Ë¡¢¥À¥ó¥Ç¥£ºäÌî¡Ê58¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡û¡ß¤Ç²óÅú¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÉáÃÊ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ý¤¤¤Ý¤¤¥È¡¼¥¯¡×¤ò¥²¡¼¥à·Á¼°¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤Î»ùÅè°ìºÈ¤Ï¡Ö¥ê¥Ã¥¡¼¤µ¤óº£Æü¤Î¤Ý¤«¤Ý¤«¤ÇÇä¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òµó¤²¤¿¡£
Åú¤¨¤ÏÁ´°÷¡û¤Ç¡¢ÃÝ»³¤Ï¡Öº£Æü¤âÇä¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÁ°¤Ç¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ËÍ¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥ê¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÇä¤ì¤À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥ê¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¼ÒÄ¹¶È¤â¤¢¤ë¤··ÝÇ½¶È¤â¤¢¤ë¤«¤é¥ê¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤èº£¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²¬¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½Ð±é¤¬Áý¤¨¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼Õ¤ê¤Ë¤·¤«Íè¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¾Ð¤ï¤»¤¿¡£