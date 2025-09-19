¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛÅìÍÎÂç¤ÎºÇÂ®£±£µ£µ¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÅçÅÄ½ØÌé¤äÃæÂç¤ÎºÇÂ®£±£µ£²¥¥íº¸ÏÓ¡¦´ä¾ëñ¥¶õ¤é¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð
¡¡Á´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï£±£¹Æü¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¼Ô¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¡£ÅìÍÎÂç¤ÎºÇÂ®£±£µ£µ¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÅçÅÄ½ØÌé¤äÃæÂç¤ÎºÇÂ®£±£µ£²¥¥íº¸ÏÓ¡¦´ä¾ëñ¥¶õ¡Ê¤Ï¤¯¤¢¡Ë¡¢·ÄÂç¤Î¾®ÀîÎÖÂÀÏºÅê¼ê¤äÌ¾¾ëÂç¤ÎÆ£°æÊåÅê¼ê¡¢Âçºå´Ñ¸÷Âç¤Î£±£¹£°¥»¥ó¥Áº¸ÏÓ¡¦²Ï¾å¹¸ÂçÅê¼ê¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢·×£¸£´¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÍÎÂç¡¦ÅçÅÄ¤ÈÃæÂç¡¦´ä¾ë¤Ï¾å°Ì»ØÌ¾¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¹äÏÓ¡£·ÄÂç¡¦¾®Àî¤Ï£±£³Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿ÅìµþÏ»Âç³Ø½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÁá¤¯¤â£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡££¶²ó£±¡¿£³¤òÅê¤²£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äó½Ð´ü¸Â¤Ï¡¢£±£°·î£²£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ£²½µ´ÖÁ°¤ÎÆ±£¹Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£