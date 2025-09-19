ÀÄ¤¤¥«¥¯¥Æ¥ë£²Áª¡ª ¥Ö¥ëー¥Þ¥ó¥Çー¡õ¥Ö¥ëー¥é¥°ー¥ó¤ÇºÌ¤ë²Æ¤Î±Ç¤¨¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡ÚTHE ¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ð¥¤¥Ö¥ë500¡Û
¥ì¥·¥Ô
¥Û¥ï¥¤¥È¥¥å¥é¥½ー¡§15ml
¥Ö¥ëー¥¥å¥é¥½ー¡§1tsp.
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºàÎÁ¤ÈÉ¹¤ò¥ß¥¥·¥ó¥°¥°¥é¥¹¤ËÆþ¤ì¡¢¥¹¥Æ¥¢¡£¥°¥é¥¹¤ËÃí¤®Æþ¤ì¤Æ´°À®¡£
¤Ò¤È¤³¤È¥á¥â
Ì¾Á°¤ÏÍ«Ýµ¡Ê¥Ö¥ëー¡Ë¤À¤¬¡¢ÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤ÊåºÎï¤ÊÀÄ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
¥¦¥ª¥Ã¥«¡Ú¥Ö¥ëー¥é¥°ー¥ó¡ÊBlue Lagoon¡Ë¡Û
¿©Íß¤Î¤Ê¤¤²Æ¤Î¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£¥Õ¤ËºÇÅ¬
¡ÖÀÄ¤¤Æþ¤ê¹¾¡×¤È¥Íー¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ñ¥êÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡£ÎÃ¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤Î¸«¤¿ÌÜ¤É¤ª¤ê¡¢¥¥ìÌ£¤¬¤è¤¯¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¤âÁÖ¤ä¤«¡£½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯¿©Íß¤¬¸ºÂà¤·¤¬¤Á¤Ê²Æ¤ÎÆü¤Î¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£¥Õ¤Ë¤âºÇÅ¬¡£²ñÏÃ¤âÃÆ¤à¤Ï¤º¡£
¥ì¥·¥Ô
¥Ö¥ëー¥¥å¥é¥½ー¡§20ml
¥ì¥â¥ó¥¸¥åー¥¹¡§20ml
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºàÎÁ¤ÈÉ¹¤ò¥·¥§ー¥«ー¤ËÆþ¤ì¡¢¥·¥§ー¥¯¡£¾¯ÎÌ¤ÎÉ¹¤òÆþ¤ì¤¿¥°¥é¥¹¤ËÃí¤®Æþ¤ì¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¥ì¥â¥ó¤ä²Ö¤Ê¤É¤ò¾þ¤ê¤Ä¤±¤Æ´°À®¡£¥Á¥§¥êー¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¡£
¤Ò¤È¤³¤È¥á¥â
É¹¤ò¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥í¥ó¥°¤«¡¢¥·¥çー¥È¤«¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¥«¥¯¥Æ¥ë¡£
¥¦¥ª¥Ã¥«¡ÊVodka¡Ë¤È¤Ï
¥¸¥ó¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤ª¤â¤Ë¹òÎà¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤ÆÈ¯¹Ú¡¢¾øÎ±¤·¡¢³èÀÃºßÉ²á¤·¤Æ»¨Ì£À®Ê¬¤ò½ü¤¤¤¿Ìµ¿§Æ©ÌÀ¤Î¾øÎ±¼ò¡Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ë¡£¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤Ï40～96ÅÙ¤ÈÉý¹¤¤¡£ÌµÌ£Ìµ½¤Ç¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤¬È¯¾Í¤Ç¡¢1917Ç¯¤Î¥í¥·¥¢³×Ì¿°Ê¹ß¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤äËÌ²¤¤Ç¤â¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
