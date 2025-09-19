¡ÚÅ·µ¤Í½Êó¡Û20Æü(ÅÚ)Ìë¤ÏµÞ¤Ê±«¤ËÃí°Õ¤ò¡¡»±¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¡¡²¬»³¡¦¹áÀî
20Æü～22Æü¤ÎÅ·µ¤¿Þ
¡¡ºÇ¶á¡¢µÞ¤Ë¤¶¤Ã¤È±«¤¬¹ß¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÍ¼Êý¤â·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¿ôÆü¤ÎµÞ¤Ê±«¤Ï¡ÖÁ°Àþ¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½©±«Á°Àþ¤¬²¬»³¡¦¹áÀî¤ÎËÌÂ¦¤«¤éÆîÂ¦¤ØÄÌ²á¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âçµ¤¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬Áý¤·¤Æ±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÁ°Àþ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢20Æü¤ÎÌë¤«¤é21ÆüÄ«¤Ë±«¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë»þ¤ÏÇ°¤Î¤¿¤á»±¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿±«±À¥ìー¥Àー¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£