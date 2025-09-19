¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê¼Ì¿¿¡§Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä/¥¢¥Õ¥í¡Ë

¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¢3A¤Î¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¦¥³¥á¥Ã¥Ä¤Ç3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ5²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£ÂÇ¼Ô4¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢16µå¤òÅê¤²¡¢Ìµ°ÂÂÇ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡¢1»Íµå¡¢2»°¿¶¤Î·ë²Ì¤ÇºÇÂ®¤ÏÌó161¥­¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢25¿ÍÏÈ(¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁª¼êÏÈ)¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤ÈÁ°¸þ¤­¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Èà¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë°ìÅÙ¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢Ê¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¤½¤Î½ÐÍè¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö»ä¤ÏÏ¯´õ¤òÂç¤¤¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÏÆüÍËÆü(ÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢·îÍË)¤Ë¤â¤Þ¤¿Åê¤²¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÆüÍËÆü¤Ë(·ë²Ì¤ò¸«¤Æ)Íâ½µ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ººÇ½é¤ËÈà¤Ï¼«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤ËÈà¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÈà¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¼óÇ¾¿Ø¤ÏºÇ½ªÅª¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼¡²ó¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£