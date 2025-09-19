¡ÈÀèÈ¯¤Î½é²ó¼ºÅÀ¤¬8»î¹çÃæ7»î¹ç¡É¡ÈÉé¤±¤Ê¤¤Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¡¡²òÀâ¡¦µÜËÜÏÂÃÎ¡õÌîÂ¼¸¬ÆóÏº¤Î¸«¤É¤³¤í¡Úµð¿Í¡¼¹Åç¡Û
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡¼¹Åç¡Ê19Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
µð¿Í¤Ï2°Ì¤ÎDeNA¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤¬¡Ö2¡×¤È2°Ì¤ÇCS¿Ê½Ð¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤¢¤ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ô»î¹ç¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²ÀÚ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¡¢¼ºÅÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤È¤«Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤µð¿Í¤ÎÀèÈ¯¤Ï»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡£²òÀâ¤ÎµÜËÜÏÂÃÎ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï°Ë¿¥¤Ë¤«¤±¤¿¤¤¡×¤È°ì¸À¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Öµð¿Í¤ÏÀèÈ¯¤Î½é²ó¼ºÅÀ¤¬¤³¤Î8»î¹çÃæ7»î¹ç¤â¤¢¤ë¡£½é²ó¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢°Ë¿¥¤ÎÀ³Ê¤«¤é¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Ð¥ó¥È¤Î¼ºÇÔ¤È¤«¤Í¡¢¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡£¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤âÍ¿¤¨¤ë¤Î¤ÏÂ¿¤¤¤±¤É¡¢Áª¤Ö¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤«Ž¥Ž¥Ž¥¾¡¤ÄÌîµå¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤â¤¦1¿Í¤Î²òÀâ¡¢ÌîÂ¼¸¬ÆóÏº¤µ¤ó¤Ï¹Åç¤ÎÀèÈ¯¡¢ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°²ó¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¹½¤¨¤Æ¡¢µÕ¶Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸«¤É¤³¤í¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ï¸á¸å6»þ¤Ç¤¹¡£