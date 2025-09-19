ºå¿À¡¡20ÆüÀèÈ¯¤Î¹â¶¶ÍÚ¿Í¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡×
¡¡20Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬º£µ¨8»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤ËÎ×¤à¡£¡ÖCS¤È¤«¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡£Á°²ó¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡Á°²ó13Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤ÏÃæ»³¤ËËþÎÝÃÆ¡¢´ßÅÄ¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢¼«¸ÊºÇÃ»¤Î3²óKO¡£ÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡£¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤¿»î¹ç¤ò¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¸«¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ÈµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤¿¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢DeNAÀï¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ë¡×¤È¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤¤¤¤·Á¤Ç¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£