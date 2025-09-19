¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛµÈËÜ¤³¤³¤Í¡¡1ÂÇº¹3°Ì¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡Öº£Ç¯¤Ï¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡½»Í§À¸Ì¿¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹Åì³¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡°¦ÃÎ¸©¡¡¿·Æî°¦ÃÎCCÈþÉÍC¡á6600¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ä¥¢¡¼Ì¤¾¡Íø¤ÎµÈËÜ¤³¤³¤Í¡Ê25¡áÉÔÆó¥µ¥Ã¥·¡Ë¤¬6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î67¤Ç²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤È1ÂÇº¹¤Î3°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Î10ÈÖ¤Ç¡¢1¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤Æ¹¬ÀèÎÉ¤¯¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼È¯¿Ê¡£¸åÈ¾¤Î7ÈÖ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥óº¸¼êÁ°¤«¤é¥Ô¥ó¤Þ¤Ç25¥ä¡¼¥É¤ò50ÅÙ¤Ç¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½éÆü¥È¥Ã¥×10¥¹¥¿¡¼¥È¤¬º£²ó¤Ç7ÅÙÌÜ¡£¤¿¤À¡¢²áµî6ÅÙ¤Ï2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤ËÊø¤ì¡¢º£µ¨¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£¡Ö½éÆü¤Ï¥¹¥³¥¢½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤Ç½Ð¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£µîÇ¯¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·À®Ä¹¤Ï¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¡£ºòÇ¯¤Ï½Ð¾ì28»î¹ç¤ÇÍ½ÁªÄÌ²á¤¬7»î¹ç¤Î¤ß¡£º£Ç¯¤Ï25»î¹ç¤Ç16»î¹ç¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢11°Ì¤Ë¤âÆþ¤Ã¤¿¡£¡ÖµîÇ¯¤Ï¥´¥ë¥Õ¤ò¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¨¤¯¸ª¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¾¯¤·¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÆü¤Ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¡ÈÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¾¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£1¥Û¡¼¥ë¡¢1¥Û¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£