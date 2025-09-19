¡Ú²òÀâ¡Û¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¾Ú¡×19Æü¤«¤é³«»Ï¡Ä¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©¥¹¥Þ¥Û1Âæ¤Ë1¿Í¤Î¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡¢Ì¤ÂÐ±þ»ÜÀß¤Ç¤Ï»ÈÍÑÉÔ²Ä¡¡ÉáµÚ¤Ë²ÝÂê¤â
19Æü¤«¤é¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¾Ú¡×¤ÎÍøÍÑ¤¬°ìÉô¤ÎÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¾Ú¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢19Æü¤«¤é°åÎÅµ¡´Ø¤äÌô¶É¤Î¼õÉÕ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¥«¡¼¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÎÌó22Ëü·ï¤Î¤¦¤Á¡¢ÀßÈ÷¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸½ºßÌó4Ëü7000·ï¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸üÏ«¾Ê¤Ï9·îÃæ¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸üÏ«Áê¡§
Æü¾ïÅª¤Ë¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑÎ¨¤Ï3³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÉáµÚ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸±¾Ú¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑ³«»Ï¤ò¼õ¤±¥¹¥Þ¥ÛÊÝ¸±¾ÚÂÐ±þ¤Îµ¡´ï¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«Æâ²Ê³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î°ËÆ£ÇîÆ»±¡Ä¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ö¼õÉÕ¤¬1ÉÃ¤â¤«¤«¤é¤º¥¹¥à¡¼¥º¡×¡¢¡Ö¶ÛµÞ»þ¤ä½ÐÀè¤Ç¤â¼õ¿Ç²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤òÉÂ±¡¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥¹¥Þ¥Û1¤Ä¤À¤±¤Ç¤è¤¯¤Ê¤ë¡©
µ¡´ï¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÂ±¡¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹Ô¤¯ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ë¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ì¤ÂÐ±þ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡·ÈÂÓ1Âæ¤Ç»Ò¶¡¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤â¥¹¥Þ¥Û¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡©
1Âæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ä¤1¿Í¤Î¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15ºÐ¤Ï¸¶Â§¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÏÍøÍÑÉÔ²Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ä¤Þ¤ê15ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¶¡¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¶¡¤Î¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ï¤Þ¤À»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤È¤¦²¦»Ò¿ÀÃ«Æâ²Ê³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î°ËÆ£±¡Ä¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁàºî¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤â¹¤¯ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¹ø¤¬½Å¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÃæÂ¼ÎµÂÀÏº»á¡§
¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÄñ¹³´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹âÎð¼Ô¤Ê¤ó¤«¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÍøÊØÀ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤è¤ê¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤â´Þ¤á¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÃæÂ¼ÎµÂÀÏº»á¡§
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î°ÂÁ´ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤Ï»Ä¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤â¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¹¤´¤¯´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û1¸Ä¤¢¤ì¤Ð¼ÂºÝ¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê·ò¹¯µ¡´Ø¤È¤«¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¹¤°»È¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£Îã¤¨¤Ð¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ê¤ó¤«¤â¡¢¤É¤ó¤É¤ó²ñÏÃ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ç¶µ¤¨¹ç¤¦¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ËºÇ¿·¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¥¢¥×¥ê¡¢¤½¤·¤Æ°Å¾ÚÈÖ¹æ¤ä½ðÌ¾ÍÑ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤È¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎµÂÀÏº¤µ¤ó´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¤«¡©
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÃæÂ¼ÎµÂÀÏº»á¡§
¤¹¤´¤¤´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï´éÇ§¾Ú¤È¤«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Ñ¥Ã¥Ñ¥Ã¤È¤ä¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±óÆ£Îè»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎµÂÀÏº¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¤«¡Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÊØÍø¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¸½ºß¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ÎÍøÍÑÎ¨¤¬31¡ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Æ¤Ð¤¹¤´¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáµÚÎ¨¤âº£¸åµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£