À°·ÁÁí³Û6000Ëü±ß¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½Ð¶Ø¤Î¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¡×ÃËÀ¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¡Ö´í³²¤ò¡Ä¡×
Áí³Û6000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÁ´¿ÈÈþÍÆÀ°·Á¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÊ¡²¬¤ß¤Ê¤ß¡Ê30¡Ë¤¬19Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£28Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¤ÏÃø½ñ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤«¤ï¤Ã¤Æ¥¥ì¥¤¤Î¶áÆ»¡¢Á´Éô¤¿¤á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤Î³ÑÀîËÜ¼Ò¥Ó¥ë2F¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÆ±Æü¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¼çºÅ¼Ô¡¦Ãø¼ÔÂ¦¤È¤Î¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï³«ºÅÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡ÖÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¤ªÏÃ¤¹¤ë¤È¡¢SNS¤Ç¤Î¹¶·â¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê»ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½Ð¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¤¬º£²ó¤â¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ä»ä¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î±¿±ÄÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡ÖÊÌ¤Ç½÷À¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤³¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤Ç¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£