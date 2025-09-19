¡Ø²È¼éåºëý¡Ù¤¬Ì¡²è²½¡¢»î¤·ÆÉ¤ß¸ø³«¡¡¿Í¤È¼«Á³¤¬¶á¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Î¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤ÊÊª¸ì
¡¡ÍüÌÚ¹áÊâ¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ø²È¼éåºëý¡Ù¤¬Ì¡²è²½¤µ¤ì¡¢¶áÆ£¤è¤¦¤³¤Ë¤è¤ëÃ±¹ÔËÜ¤¬2025Ç¯9·î25Æü¤Ë¿·Ä¬¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢»î¤·ÆÉ¤ß¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍüÌÚ¹áÊâ¤ÎÌ¾ºî¾®Àâ¡Ø²È¼éåºëý¡ÙÌ¡²è²½¡¡¶áÆ£¤è¤¦¤³¡Ö¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¡×¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡¡Ø²È¼éåºëý¡Ù¤Ï2004Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ÍüÌÚ¤Î¾®Àâ¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤ÊÊ¸ÂÎ¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³ÉÁ¼Ì¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¡×¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹À¤³¦´Ñ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¿¡£ÌÀ¼£»þÂå¤Î²È¤ËÊë¤é¤¹ÀÄÇ¯¤¬¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤äÆ°¿¢Êª¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿Í¤Ê¤é¤¶¤ëÂ¸ºß¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÖ¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÊ¸³Ø¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÈÆÃ¤Î°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¤½¤Î¾®Àâ¤òÌ¡²è²È¡¦¶áÆ£¤è¤¦¤³¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£¶áÆ£¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÊ¸³ØºîÉÊ¤ä¸¸ÁÛÅª¤ÊÂêºà¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø²È¼éåºëý¡Ù¤ÎÌ¡²èÈÇ¤Ï¡¢»¨»ï¡ÖÇÈ¡×¤Ë¤ÆÁ´35²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¡£Ã±¹ÔËÜ²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥«¥Ðー¤Ë¤Ï¸¶ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò²¼Éß¤¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¶áÆ£¤¬¿·¤¿¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¤·ÆÉ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¸¶ºî¾®Àâ¤Î»ý¤ÄÆ©ÌÀ´¶¤È¡¢¶áÆ£¤ÎÉ®Ã×¤Ë¤è¤ë³¨¤ÎÀÅ¤±¤µ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¹ç¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¾®Àâ¤ÎÊ¸»ú¤¬ÆÉ¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿ÁÛÁüÎÏ¤ÎÍ¾Çò¤¬¡¢³¨¤È¤·¤Æ·Á¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¡£Ê¸³Ø¤ÈÌ¡²è¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÉ½¸½¤¬¸òº¹¤¹¤ëÅÀ¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡Ã±¹ÔËÜ¤Î´©¹Ô¤Ï9·î25Æü¡£¸¶ºî¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì¡²è¤«¤é¿¨¤ì¤ë¿·¤·¤¤ÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤Ç¡Ø²È¼éåºëý¡Ù¤òÂÎ¸³¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸Ë´¤Í§¤Î²È¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÁð²Ö¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£»þ¤ÏÌÀ¼£»þÂå¡¢Ê¸É®²È¡¦ÌÊ´ÓÀ¬»ÍÏº¤Ï¡¢Ë´¤Í§¡¢¹âÆ²¤Î²È¤Î¡Ö²È¼é¡×¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇòÌÚÏ¡¤äÅÔ¤ï¤¹¤ì¡¢Çë¡¢¥µ¥¶¥ó¥«¤Ê¤É¿¢Êª¤ËËþ¤Á¤¿Äí¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥ë¥¹¥Ù¥ê¤Ë·üÁÛ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²ÏÆ¸¤Î°á¤ò½¦¤Ã¤¿¤ê¡¢²½Ã¬¤ò½õ¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤Ï½ä¤ê¡¢½©¤«¤éÅß¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó½Õ¤Ø¡£¤½¤·¤ÆÌÊ´Ó¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¹âÆ²¤ÎÊª¸ì¤ò½ñ¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤――¡£¿Í¤È¼«Á³¤¬¶á¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Î¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¸¶ºî¼Ô¡¦ÍüÌÚ¹áÊâ¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Ö¹Ô´Ö¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç³¨¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×
Ì¡²è²È¡¦¶áÆ£¤è¤¦¤³¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤¤Ó¤·¤¯¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Ê»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë