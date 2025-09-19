¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡¡¡Ö¥¹¥«¥Ñー¡ªTV¥¬¥¤¥É¥×¥ì¥ß¥¢¥à10·î¹æ¡×É½»æ¤ËÅÐ¾ì
¡¡Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ëTV¥¬¥¤¥É»ïŽ¢¥¹¥«¥Ñー!TV¥¬¥¤¥É¥×¥ì¥ß¥¢¥à2025Ç¯10·î¹æŽ£¡ÊÅìµþ¥Ë¥åー¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤¬9·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛŽ¢¥¹¥«¥Ñー!TV¥¬¥¤¥É¥×¥ì¥ß¥¢¥à2025Ç¯10·î¹æŽ£É½»æ¤ò¸«¤ë
¡¡9·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¹¥«¥Ñー¡ªTV¥¬¥¤¥É¥×¥ì¥ß¥¢¥à10·î¹æ¡×¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÄ¹Èø¸¬ÅÎ¡£
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥êーÎø°¦¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿»³ÅÄ°ÉÆà¤È¤ÎW¼ç±éºî¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤¬10·î24Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÄ¹Èø¡£2025Ç¯¤Ï½Ð±é±Ç²è¤¬4ºîÂ³¤¯Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤Ï¡¢ËÜºî¤ÇÆâµ¤¤Ê¹â¹»À¸¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£»ïÌÌ¤Ç¤ÏÌò¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿½é¤Î»þÂå·à½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿髙¶¶³¤¿Í¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â·ÇºÜ¡£³ë¾þËÌºØ¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ê±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿½÷À³¨»Õ¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö¤ªー¤¤¡¢±þ°Ù¡×¡£Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤ä±ÊÀ¥ÀµÉÒ¤é¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¿¤Á¤È¶¦±é¤·¤¿ËÜºî¤Ç¡¢髙¶¶¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¥¢¥æ¥Ë¡¦D¡ÊPEDRO¡Ë¡¿ÀÄÌÚÍ®¡¿ã·Æ£½á¡¿Âç´ØÍ§µ×¡ÊÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¡Ë¡¿¸¶ÂçÃÒ¡ÊµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë¡¿¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥Û¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2025Ç¯¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹¡¢2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¡¢BS10¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌÖÍå¤·¤¿ÆÃ½¸¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
