Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ëÍ½Äê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢º£¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤¬Ç®¤¤¡ª2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)¤«¤é10·î15Æü(¿å)¤Þ¤Ç¡¢¶õ¹Á¸ÂÄê¤Î¤ªÅÚ»º¤ä¹Ò¶õ¥°¥Ã¥º¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö±©ÅÄ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÃæ¤Î9·î27Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Îº×Åµ¡Ö¶õ¤ÎÆü¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025¡×¤¬Æ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¶õ¹ÁÁ´ÂÎ¤¬µðÂç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÇã¤¤Êª¹¥¤¤â¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤â¡¢¹Ò¶õ¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¥°¥Ã¥º¤«¤é¡¢ÌµÎÁ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡¦Í·¤Ù¤ë¡Ö¶õ¤ÎÆü¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ò¶õ¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¸ÂÄêÅÚ»º¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡Ö±©ÅÄ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë2³¬¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö±©ÅÄ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤ä¥¨¥¢¥Ð¥¹¼Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¡¢JAL¡¢¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¡¢¥¨¥¢¡¦¥É¥¥¡¢¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Ê¤É¡¢³Æ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤á¤ä¶âß·èßµ×¤Î¡Ö¶â¤«¤¹¤Æ¤é¡¦Èô¹Ôµ¡¡×¤ä¡¢katanukiya¤Î¡Ö¤Ò¤³¤¦¤¥Ñ¥ó¥À¥Ñ¥¦¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¿Íµ¤¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÎ¹¹Ô¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±©ÅÄ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î³µÍ×
¾ì½ê¡¨±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë2³¬¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)¡Á10·î15Æü(¿å)
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á19:00
¹Ò¶õ¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥°¥Ã¥º¤«¤é¸ÂÄêÅÚ»º¤Þ¤Ç¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾¦ÉÊ¤¬¸«¤Ä¤«¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
9·î27Æü¤Ï¡Ö¶õ¤ÎÆü¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×
9·î27Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡¢¶õ¹Á¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¶õ¤ÎÆü¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×¤¬¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î³Æ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ª¤è¤Ó±©ÅÄ¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÀ©Éþ¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤äJAL¤ÎÀÞ¤ê»æ¥Ò¥³¡¼¥¶µ¼¼¡¢¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯±ïÆü¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¡Ö±©ÅÄ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤â¤³¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÅöÆü¤Ï°ìÁØ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶õ¤ÎÆü¸ÂÄê¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¿ô
¡Ö¶õ¤ÎÆü¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×ÅöÆü¤Ï¡¢³Æ½ê¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥é¥·¥É¥¨¥¢¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ä½¢¹ÒÃÏ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò·×32ÉÊÂ·¤¨¡¢¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥Á¥È¡¼¥È¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£AIRDO¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢10»þ¡Á13»þ¤Þ¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤ÏÀ°Íý·ô¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¤â±ØÁë¸ý¤Ç¤Ï°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¤Ï¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¹Á¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶õ¤ÎÆü¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡×ÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È°ìÍ÷
´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö±©ÅÄ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤ªº×¤ê¡Ö¶õ¤ÎÆü¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡£¤³¤Î2¤Ä¤¬Æ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
9·î27Æü(ÅÚ)¤Ï¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤È¡¢°ìÆüÃæ¤¤¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¡£
¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎÍ½Äê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤Î½©¤Î¤ª½Ð¤«¤±Àè¤Ë¡¢³Ú¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
