À±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤¬´°Á´´Æ½¤¡¡¡Ö¥ê¥¾¥Êー¥ì¡×¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤¥Ö¥é¥ó¥É¥à¥Ã¥¯È¯Çä
¡¡¡Ø¡ÖÀ±Ìî¥ê¥¾ー¥È¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥ê¥¾¥Êー¥ì¡×¤¬¹Í¤¨¤¿ Î¹¹Ô¤Ë¤âÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â³èÌö! ¥¬¥Ð¥Ã¤È³«¤¯Ä¶Í¥½¨¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥° BOOK¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤¬10·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ê¥¾¥Êー¥ì¡×¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤ò¸«¤ë
¡¡Î¹¤ÎÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÉÇñ»ÜÀß¤äÆüµ¢¤ê»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÀ±Ìî¥ê¥¾ー¥È¤¬¹ñÆâ³°¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ê¥¾¥Êー¥ì¡×¤ÏÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹¡ÈPLAY HARD¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±À³¤¤òË¾¤à¡Ö±À³¤¥Æ¥é¥¹¡×¤ä¡¢¾èÇÏ¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯ÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥¾¥Êー¥ì¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢³«¸ýÉô¤¬Âç¤¤¯³«¤¯»ÅÍÍ¤Ç¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¥Ð¥Ã¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢°ú¤¼ê¤ä¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥´ー¥ë¥É¤ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÎ¢ÃÏ¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¡£500mL¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬½Ä¤ËÆþ¤ëÂç¤¤µ¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤Ë¤âÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤À¡£
¡¡»ÅÀÚ¤ê·ó¥¸¥Ã¥Ñー¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¥á¥Ã¥·¥å¤Î¥¸¥Ã¥Ñー¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤â¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥óÉÕ¤¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÇÛÃÖ¡£Ä¹¤µÄ´Àá¤Ç¤¤ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¥Ö¥é¥ó¥É¥à¥Ã¥¯¤Î»ïÌÌ¤Ç¤Ï¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ê¥¾¥Êー¥ì¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë