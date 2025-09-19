¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯µÇ°¸ø¼°ÀßÄê»ñÎÁ½¸¡¦²è½¸È¯Çä·èÄê
¡¡¡Ö¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯µÇ°¸ø¼°ÀßÄê»ñÎÁ½¸¡¦²è½¸ -The World of IRON-BLOODED ORPHANS-¡×¡Ê¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹¡Ë¤¬3·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀßÄê»ñÎÁ½¸¤ò¸«¤ë
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤¬2025Ç¯10·î4Æü¤ËTVÊüÁ÷¤«¤é10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëËÜ½ñ¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀßÄê»ñÎÁ½¸¡¢¥á¥«ÀßÄê»ñÎÁ½¸¡¢²è½¸¤Î3ºý¤ÎA£´¥µ¥¤¥º¤Î¥«¥éーºý»Ò¤Ç¹½À®¡£¹ë²Ú»°ÊýÇØBOX¤Ë3ºý¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢»°ÊýÇØBOX¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¤Î°ËÆ£Íª¤Ë¤è¤ë¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë²è½¸¤Ë¤Ï¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÏÉÈøÄ¾¹¤Ë¤è¤ë¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¤È¤¸¹þ¤ß¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½ñÀÒ¤Ï¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡ÙTV¥·¥êー¥ºÂè1´ü¡õÂè2´ü¡¢TV¥·¥êー¥º¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º ¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¡¢³°ÅÁÌ¡²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º ·î¹Ý¡Ù¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È´ë²è¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º MSV¡×¤Î³Æ¼ïÀßÄê¤òÌÖÍå¤·¤¿¥á¥«ÀßÄê»ñÎÁ½¸¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀßÄê»ñÎÁ½¸¡¢²áµî¤ÎÈÇ¸¢¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿²è½¸¤Î·×3ºý¡ÊÁ´720PÍ½Äê¡Ë¤Ç¹½À®¡£
¡¡TVÊüÁ÷10¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤ÆTV¥·¥êー¥º¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¿·Ï¿¡£Ä¹°æÎ¶Àã¡Ê´ÆÆÄ¡Ë¡ß²¬ÅÄËûÎ¤¡Ê¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡Ë¡¢°ËÆ£Íª¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡Ë¡ßÀéÍÕÆ»ÆÁ¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡¢ÏÉÈøÄ¾¹¡Ê¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡ßÍß·´²¡Ê¥Áー¥Õ¥á¥«¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¡Ë¤ÎÂÐÃÌ¤ä¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³¤Ï·Àî·óÉð¡¢·ÁÉô°ìÊ¿¡¢¼Ä¸¶ÊÝ¡¢»û²¬¸»Ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈA-on STOREÂ¾¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë13»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢Í½Ìó¼õÉÕÄùÀÚ¤Ï2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë23»þ59Ê¬¡¢È¯Á÷¤Ï2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë