¤¤Î¤¦¡¢»³·Á¸©´¨²Ï¹¾»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½ÐË×¤·¤¿¥¯¥Þ¤Ïº£¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û³Ø¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½ÐË×¤Î¥¯¥Þ¤ÏÌ¤¤À¸«¤Ä¤«¤é¤º...¼þÊÕÃÏ°è¤Ç¥¯¥Þ¤Ø¤Î·Ù²üÂ³¤¯¡¡»Ô¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î½àÈ÷¤â¡Ê»³·Á¡¦´¨²Ï¹¾»Ô¡Ë
¼þÊÕÃÏ°è¤Ç¤ÏÄ«¤«¤é¥Ñ¥È¥íー¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¥¯¥Þ¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿´¨²Ï¹¾»ÔÎ©ÎÍÀ¾Ãæ³Ø¹»¤Ç¤¹¡£¤±¤µ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ËÏ¢¤ì¤é¤ìÅÐ¹»¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£°æ¶Á¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ö¤¤Î¤¦¡¢¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿´¨²Ï¹¾»Ô¤ÎÃæ³Ø¹»¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ï¹»¼Ë¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤¢¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÌë·Ð¤Ã¤¿º£¤â¥¯¥Þ¤ÎÂÀ×¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¯¤Ã¤¤ê¤È»Ä¤ë¥¯¥Þ¤ÎÂÀ×¡£
´¨²Ï¹¾»ÔÌò½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤Î¤¦¸á¸å£±»þ¤´¤í³Ø¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¶µ¿¦°÷¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤Ï£±¡¥£µ¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆîÀ¾¤Ë¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥Üー¥ë¾ì¤ÎÎ¢¤ÎÌÐ¤ß¤«¤é¿¯Æþ¤·¹»¼ËÂ¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸åÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢³Ø¹»¤ÏÃëµÙ¤ßÃæ¤Ç¤·¤¿¤¬¶µ¿¦°÷¤ÈÀ¸ÅÌ¤Ï¹»¼ËÆâ¤Ë¤¤¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢³Ø¹»ÆîÂ¦¤Î¹ñÆ»£±£±£²¹æ¤ò±Û¤¨¤ÆÆî¤ÎÊý¸þ¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤è¤ëÀ¸ÅÌ¤ÎÁ÷·Þ¤òÂ³¤±¡¢½ÐÆþ¤ê¸ý¤äÁë¤Î»Ü¾û¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¤â...
´¨²Ï¹¾»ÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤¤³¤Î³Ø¹»¤«¤é£±¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¹â¾¾ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î¥¯¥Þ¤ÈÎÍÀ¾Ãæ³Ø¹»¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤ÏÆ±°ì¸ÄÂÎ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¤äÃÏ¸µ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤Ï¤ª¤È¤È¤¤ÃÏ¶è¤ÎÌ±²È¤ÎÉßÃÏ¤ËÈ¢¥ï¥Ê¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¸½ºß¤âÊá³Í¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
´¨²Ï¹¾»Ô¡¡»ÔÌ±À¸³è²Ý¡¡ÆéÅç¸ç¡¡²ÝÄ¹Êäº´¡Ö´¨²Ï¹¾»Ô¤ÎÊý¤Ç¤â¤È¤¦¤È¤¦½Ð¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»Ô³¹ÃÏ¤Ê¤É¤Îº£¤Þ¤Ç½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤À¤È¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤â¶áÇ¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
»Ô¤Ïº£²ó¤Î¥¯¥Þ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ë¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿ºÝ¤Ë¤è¤ê¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤Ê³°½Ð¤ò¹µ¤¨¡¢¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤â»ý¤Á¶á¤Å¤«¤ºÄÌÊó¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£