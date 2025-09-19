¥µ¥Ö¥¹¥¯Æ°²è¤ò¹â²è¼Á¤Ç¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡Öaiwa tab AB10¡×
¡¡¥¢¥¤¥ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï9·î18Æü¤Ë¡¢¡Öaiwa¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¹â²è¼Á¤Ç¤ÎÆ°²è»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÀÜÂ³¤â²÷Å¬¤Ê¡¢10.1¥¤¥ó¥Á¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ëAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡Öaiwa tab AB10¡×¡ÊJA5-TBA1012¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢¼ÂÀª²Á³Ê¤Ï1Ëü9800±ßÁ°¸å¡£
¡¡¡Öaiwa tab AB10¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÃøºî¸¢ÊÝ¸î¤ÎWidevine L1¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤òHD²è¼Á¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ëAndroid¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¡£
¡¡1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê450cd¤ÎÌÀ¤ë¤¤²èÌÌ¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òËþµÊ¤Ç¤¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤¯±ÇÁüÂÎ¸³¤ËÅ¬¤·¤¿¥µ¥¤¥º´¶¤È¤Ê¤ë10.1¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CPU¤Ë¥ª¥¯¥¿¥³¥¢¤ÎAllwinner A537¡¢10.1¥¤¥ó¥ÁIPS±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡Ê²òÁüÅÙ1280¡ß800¡Ë¡¢¥á¥â¥ê¡¼4GB¡¢128GB¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤òÅëºÜ¤·¡¢USB 2.0 Type-C¡¢ºÇÂç1TB¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ±þ¤·¤¿microSD¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡¢500Ëü²èÁÇ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¡¢800Ëü²èÁÇ¤Î¥ê¥¢¥«¥á¥é¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ±þ¤¹¤ëÌµÀþÄÌ¿®¤ÏIEEE802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac¡¿ax½àµò¤ÎÌµÀþLAN¤È¡¢Bluetooth 5.4¡£OS¤ÏAndroid 15¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¡¢Æ°²èºÆÀ¸»þ¤¬Ìó4»þ´Ö¡¢ÂÔµ¡»þ¤¬Ìó9»þ´Ö¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÉý242.7¡ß¹â¤µ161.5¡ß±ü¹Ô¤8.5mm¤Ç¡¢½Å¤µ¤Ï560g¡£
¡ü¥Þ¥ë¥Á¤Ë±þ¤¨¤ë´ðËÜÀÇ½
