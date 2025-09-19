¡Ú¥ªー¥ë¥«¥Þー¡¿ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¿ÇÃÇ¡Û½Õ¤ÎÂçÇÔ¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·´ü¤¹¼ÂÀÓÇÏ¤Ë¡ÖA¡×¤Î¹âÉ¾²Á¡¡¡Ö½À¤é¤«¤¤¿È¤Î¤³¤Ê¤·¡×¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ú²ÌÂç
Âè71²ó¡Ê21Æü¡¿GII¡¢Ãæ»³¼Ç2200m¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÍÇÏµÇ°¾¡¤ÁÇÏ¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡¢6ºÐ¤Ë¤·¤ÆÂÔË¾¤Î½Å¾Þ½éV¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¥¥é¥Éー¥ì¥¹¡¢ÂçºåÇÕ3Ãå¤Î¸Å¹ë¥èー¥Ûー¥ì¥¤¥¯¤Ê¤É¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½ÐÁö³ÆÇÏ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¿ÇÃÇ¤·¡¢¹âÉ¾²Á¤ÎÍÎÏÇÏ¤ä·êÇÏ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥èー¥Ûー¥ì¥¤¥¯¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£¥èー¥Ûー¥ì¥¤¥¯
Á°Áö¸å¤Ë¡¢¼çÀïµ³¼ê¤â¿Ø±Ä¤â¡ÖËÜÍè¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¬¡¢ÉðËµ³¼ê¤ÎÀäÌ¯¤Î¥¨¥¹¥³ー¥È¤Ç¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¡¢¸åÂ³Àª¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤òºï¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÀï¡á²á¹ó¤Ê¥¹¥¿¥ß¥ÊÈæ¤Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡£¤É¤ÎÇÏ¤è¤ê¤âÁá¤¯Æ§¤ß½Ð¤·¤ÆÁá¤á¿Ê½Ð¤ò¤·¤¿ËÜÇÏ¤Ï¥Ð¥Æ¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¥Ð¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥èー¥Ûー¥ì¥¤¥¯Ä´¶µ
¤½¤³¤«¤éÌó3¥«·î¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤Îº£²ó¡£¤³¤ÎÃæ´Ö¤Ï½À¤é¤«¤¤¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ú²Ì¤Ï½½Ê¬¡£1½µÁ°¤ÈºÇ½ªÄÉ¤¤¤ÎºäÏ©¤Ç¤Ï»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤ÎÈ¿±þ¤â¥·¥ãー¥×¡£µÓ¸µ¤ËÇúÃÆ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëËÜÇÏ¤À¤¬¡¢¶¯¤á¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¥¹¥àー¥º¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¶î¤±¾å¤¬¤ë»Ñ¤«¤é¡¢µÓ¸µ¤òµ¤¤Ë¤·¤¿Ä´À°ÉÔÂ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¾è¤êÊý¤Ò¤È¤Ä¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤â½½Ê¬¡£»©·î¾Þ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÃæ»³¤â¡¢¥¹¥íー¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¾¡Éé¤è¤êÄ¹¤¯¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÆ±ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥ÉñÂæ¡£7ºÐ½©¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¤³¤³¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡ÖA¡×