¡Ú¥ªー¥ë¥«¥Þー¡¿ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¿ÇÃÇ¡Û½Å¾Þ½éVÁÀ¤¦°ì³Ñ¤ËºÇ¹âÉ¾²Á¡ÖS¡×¡¡¤¢¤¨¤ÆÂç³°¤ò²ó¤Ã¤Æ¡È³Ú¡¹¡ÉÀèÃå¡¡¡Ö¤Ò¤È²Æ±Û¤·¤Æ½¼¼Â°ìÅÓ¡×
Âè71²ó¡Ê21Æü¡¿GII¡¢Ãæ»³¼Ç2200m¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÍÇÏµÇ°¾¡¤ÁÇÏ¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡¢6ºÐ¤Ë¤·¤ÆÂÔË¾¤Î½Å¾Þ½éV¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¥¥é¥Éー¥ì¥¹¡¢ÂçºåÇÕ3Ãå¤Î¸Å¹ë¥èー¥Ûー¥ì¥¤¥¯¤Ê¤É¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½ÐÁö³ÆÇÏ¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¿ÇÃÇ¤·¡¢¹âÉ¾²Á¤ÎÍÎÏÇÏ¤ä·êÇÏ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥Ûー¥¨¥êー¥È¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£¥Ûー¥¨¥êー¥È
¤â¤È¤â¤È¶»Á°¤Î¸ü¤¤¥¬¥Ã¥·¥ê¤È¤·¤¿ÇÏÂÎ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÌÆÇÏ¤ÏÌÆÇÏ¡£Á´ÂÎ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÀþ¤¬ºÙ¤¯²ÚÔú¤Ê°õ¾Ý¤âÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ïº£¤ä´°Á´¤Ë¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÀïËè¤ËÇÏÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤Î½ÐÁö¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¼Â¤Ëí÷¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Ò¤È²Æ¤ò±Û¤·¤Æ¹¹¤Ë²ÃÂ®¤·¤¿´¶¤¹¤é¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÃæ´Ö¤ÎÆ°¤¤«¤é¤â¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤Ç÷ÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶Ú¹üÎ´¡¹¤ÎÇÏÂÎ¤Ë¹ë²÷¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¡¢ËÜÅö¤ËÌÆÇÏ¤Ê¤Î¤«¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡£1½µÁ°¤Ë¤ÏW¥³ー¥¹¤ÎÂç³°¤ò²ó¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤Ã¤È¤â¥í¥¹¤ÎÂ¿¤¤·Á¤ò¤¢¤¨¤Æ¼è¤Ã¤¿¾å¤Ç5F67ÉÃ0-4F52ÉÃ0-3F37ÉÃ2-1F11ÉÃ4¤È¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê²ÃÂ®¤«¤é³Ú¡¹¤ÈÄÉÁöÀèÃå¡£¤½¤ÎÀ®Ä¹ÎÏ¤Ë¡¢»Å¾å¤¬¤ê¾õÂÖ¤ÈÉÔ°Â¤Ï³§Ìµ¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ûー¥¨¥êー¥ÈÄ´¶µ
¥È¥Ó¤¬Âç¤¤¯µ¡Æ°À¤ËË³¤·¤¤¤À¤±¤Ë¡¢Ãæ»³¤Î³°²ó¤ê2200¥áー¥È¥ë¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î²ÄÇ½À¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£GIÇÏ¤Ï¤¸¤á¹ü¤Ã¤Ý¤¤Áê¼ê¤¬Â·¤¦GIIÀï¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢2ÁöÁ°¤Ë¸½ÌÆÇÏ³¦ºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤È¥¿¥¤¥àº¹¤Ê¤·¤Ç¶î¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÀÓ¤È¡¢º£¤Î½¼¼Â¶ñ¹ç¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¡£
Áí¹çÉ¾²Á¡ÖS¡×