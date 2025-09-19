¼«Ì±ÅÞ¡¡ÁíºÛÁª¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë°¼Á¤ÊSNSÅê¹Æ¤Ï¡ÈË¡ÅªÁ¼ÃÖ¡É¤â
¼«Ì±ÅÞ¤Ï19Æü¡¢ÁíºÛÁªµó¤Ë´Ø¤·¤ÆSNS¾å¤Ç°¼Á¤Êµ¶¡¦¸í¾ðÊó¤äÈðëîÃæ½ý¤òÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢³«¼¨ÀÁµá¤ò´Þ¤á¤¿Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ëÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡¢19Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿ÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÁíºÛÁª¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸õÊä¼Ô¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¶¡¦¸í¾ðÊó¤äÈðëîÃæ½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°¼ÁÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°©Âô°ìÏº°Ñ°÷Ä¹¤Ïµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÈðëîÃæ½ý¤òËÉ¤°ÍÞ»ßÎÏ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÅÞËÜÉô¤È¤·¤Æµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¼¨¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£