¡ÚÁíºÛÁª¡Û²ÏÌîÂÀÏº»á¡¢¿Ê¼¡Ïº»Ù±ç¤òÉ½ÌÀ¤âÅÞÆâ¤«¤é¡ÖÆ±¾ð¡×¤ÎÀ¼¡Ä¼«¿È¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿¤È¤¤ÏËãÀ¸»á¤Î ¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡É ¤â
¡¡9·î19Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î²ÏÌîÂÀÏºÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡ÊËãÀ¸ÇÉ¡Ë¤¬ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤»¤º¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÌî»á¤Ïµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤ÏÃ¯¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¡¢2021Ç¯¡¢2024Ç¯¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3²óÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÌî»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢»ä¤¬¤ä¤ë¤È¡Ø²òÅÞ¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÅÞ¤ò¤·¤Ã¤«¤êºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²ÏÌî»á¤¬¾®Àô»á»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£Éôµ¼Ô¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö2021Ç¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¾®Àô»á¤¬²ÏÌî»á¤ò»Ù»ý¤·¤ÆÏ¢·È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤ÎÈ¾Ê¬¤¬´ßÅÄÊ¸Íº»á¤Ø¤Î»Ù»ý¤ËÎ®¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢²ÏÌî»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ×Ì¿½ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ËãÀ¸»á¤Ï²ÏÌî»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤â¤Ã¤ÈÇÉ¤Î¼ã¤¤¤ä¤Ä¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤í¡Ù¤ÈÀ¹¤ó¤Ë»Ø¼¨¤·¡¢²ÏÌî»á¤â¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤Û¤ÜËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤ËËãÀ¸ÇÉ¤ÎÃæ·ø¼ã¼êµÄ°÷1¡Á2¿Í¤º¤Ä¤È²ñ¿©¤ò½Å¤Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿À®²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëËãÀ¸ÇÉ´´Éô¤Ï¡ØÇÉÆâ¤Î²ÏÌî¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¿¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯ËãÀ¸ÇÉ¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¿²ÏÌî»á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸µ¼óÁê¤Î¿ûµÁ°ÎÅÞÉûÁíºÛ¤È¤â¶á¤¤´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÏÌî»á¡¢¿û»á¡¢¾®Àô»á¤Î3¿Í¤Ï¡¢2½µ´Ö¤Ë1²óÄøÅÙ¡¢ÀÖºäµÄ°÷½É¼Ë¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¾®Àô»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¡¢²ÏÌî»á¤¬½ÐÇÏ¤ò¸«Á÷¤ê¡¢¾®Àô»á»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ ¡ÈÆ±¾ð¡É ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö²ÏÌî¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÉÈ¶¤Î¿ÆÊ¬¤ÎËãÀ¸¤µ¤ó¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª´ü´ÖÃæ¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËãÀ¸»á¤Ï¡¢¼«ÇÉÈ¶¤Î54¿Í¤ò¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ì±þ¡¢ÇÉÈ¶¤È¤·¤Æ¤Ï²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²ÏÌî»á¤ÎÉ¼¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿¤Ó¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Àï½Ñ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®Àô»á¤ÈÀÐÇË»á¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤À¤È¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¡Ù¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®Àô»á¤ÈÀÐÇË»á¤Î·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ËãÀ¸»á¤Ï¡ØË´Ì¿¤¹¤ë¤·¤«¤Í¤¨¤Ê¡Ù¤È¼þ°Ï¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«µÔÅª¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ØÆüËÜ¤Ë¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ù¤ÈÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤Û¤ÜËÜ¿´¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ç¡¢3ÈÖ¼ê¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ò1²ó¤á¤ÎÅêÉ¼¤Ç¡¢¾å°Ì2Ì¾¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È²èºö¤·»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Åö»þ¡¢ËãÀ¸ÇÉ´Ø·¸¼Ô¤â¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²ÏÌî»á¤Î¿äÁ¦¿Í20¿Í¤Î¤¦¤ÁËãÀ¸ÇÉ¤ÎµÄ°÷¤Ï18¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÀîÍÛ»Ò³°Áê¤Î¿äÁ¦¿Í¤ÏËãÀ¸ÇÉ¤«¤é9¿Í¡¢¾®ÎÓÂëÇ·»á¤Ë¤Ï4¿Í¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤Ï2¿Í¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¤Ë¤Ï2¿Í¡¢¾®Àô»á¤Ë¤Ï1¿Í¡¢²ÃÆ£¾¡¿®¸µ´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¤Ï1¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô»á¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËãÀ¸ÇÉ¤ÎÃæÂ¼ÍµÇ·½°±¡µÄ°÷¤¬¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤ÎµÄ°÷¤é¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¶á¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÀÐÇË¤È¾®Àô¤¬·èÁªÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤ÈËãÀ¸²ñÄ¹¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ê¤ã¡¢¤½¤¦¤À¤ï¤Ê¤ÈÅú¤¨¤¿¡Ù¤È¡£¤Ä¤Þ¤êËãÀ¸»á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ¾ÀÜ¸À¤¨¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤ËÃæÂ¼»á¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤ËÆþ¤ì¤í¤È°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿µÄ°÷¤é¤Ï¡¢¤ß¤ÊµÕ¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¦¥Á¤Ï²ÏÌî¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¹â»Ô»á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ëËãÀ¸ÇÉµÄ°÷¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËãÀ¸»á¤Î ¡È°Õ¸þ¡É ¤òÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿²ÏÌî»á¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡Åö»þ¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¡Ö²ÏÌî¤µ¤ó¤ÏËãÀ¸ÇÉ¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤Î¸«Êý¤âÎ®¤ì¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤â²ÏÌî»á¤ÏËãÀ¸ÇÉ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö²ÏÌî»á¤ÏÅÞÆâ¤ËÃç´Ö¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÎ¢ÀÚ¤ê¹Ô°Ù¡É ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ËÍ£°ì»Ä¤ëËãÀ¸ÇÉ»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡¢43¿Í¤ÎËãÀ¸ÇÉµÄ°÷¤ÎÉ¼¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÌÐÌÚ»á¡¢¹â»Ô»á¡¢¾®Àô»á¡¢¾®ÎÓ»á¤Ë³ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²ÏÌî»á¤âµ¤·ó¤Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾®Àô»á»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËãÀ¸»á¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤³¤¦¤È¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡²ÏÌîÂÀÏº»á¤Ï ¡È¤ï¤¬Æ»¡É ¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£