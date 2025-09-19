YouTuber¡¦¤á¤·¤¢¤Î¡ÈµÕ¥Ê¥ó¿¶¤êÊÖ¤ê²ñ¡É¤Ë¥°¥é¥É¥ë¤¬ÀøÆþ¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡9·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤Ç¤Ï¡¢µÕ¥Ê¥óÆ°²è¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¤¹¤ëYouTuber¡¦¤á¤·¤¢¤ÎËè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ²ñ¤Ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¹âÍü¿ð¼ù¤¬ÀøÆþÄ´ºº¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÜ¹õ±Ø¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¤·¤¿ÃËÀ¤È¤Î¡È¥Û¥Æ¥ëÂÎ¸³ÃÌ¡É¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿¹âÍü¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë»ä¤Î¥ª¥Õ²ñ¤è¤êÍ¾Íµ¤Ç¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶ÃØ³¡£¤á¤·¤¢¤Ï¡ÖËÜÆü¤Ï7·î¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎËè·î¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØµÕ¥Ê¥óÀ®²Ì¿¶¤êÊÖ¤ê²ñ¡Ù¤Ï¡¢»²²ÃÎÁ1¿Í3,000±ß¤Ç¡¢Ìó3»þ´Ö¡¢¤ª¼ò¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤á¤·¤¢¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ºÌÜ¹õ±Ø¤ÇµÕ¥Ê¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£28ºÐ¤Î172cm¡£Ã¯»÷¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ÈÇòßÀ°¡Íò»÷¤Ç¤¹¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖÊÝ¸±¾Ú¤È¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¸«¤»¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î½»¤Þ¤¤¤âÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤â¤¦Á´Á³¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÄãÉ¾²Á¤À¤ÈÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹âÍü¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¤á¤·¤¢¤ÎÃËÀ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢3»þ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¹âÍü¤Ï¡¢¤á¤·¤¢¤Ë¡Ö¤½¤â¤½¤â¥ª¥Õ²ñ»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¸¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ä¥é¥»¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£¤À¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£