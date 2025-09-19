CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤Î¤¦¡Ê18ÆüŽ¥ÌÚ¡Ë¡¢ÂæÉ÷¤¬3¤ÄÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÉ÷17¹æ¡¢ÂæÉ÷18¹æ¡¢ÂæÉ÷19¹æ¤Ç¤¹¡£

¡Ú²èÁü¡Û¡È¥È¥ê¥×¥ëÂæÉ÷¡ÉÈ¯À¸ ¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¡©19¹æ¤¬ËÜ½£¤Ø¸þ¤«¤¦Æ°¤­¤â¡ÄºÇ¿·¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ

17¹æ¤ÏÀ¾´ó¤ê¤Ë¿Ê¤ß¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê19Æü¡¦¶â¡ËÌë¤Ë¤Ï¡¢Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

18¹æ¤âÀ¾´ó¤ê¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÈ¯Ã£¤·¤Æ22Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂçÉ÷Â®50¥áー¥È¥ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

²­Æì¤Ç¤ÏÇÈ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢ÀÐ³ÀÅç¤Ê¤ÉÀèÅç½ôÅç¤Ç¤Ï22Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¡¢±«¡¦É÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

19¹æ¤âÀ¾´ó¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤À¸å¡¢22Æü¡Ê·î¡Ëº¢¡¢ËÌ´ó¤ê¤Ë¿ÊÏ©¤òÊÑ¤¨¡¢¤½¤Î¸åÆ°¤­¤¬Æß¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤ò·ë¤ÖÅÀÀþ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Åì¤Ë¤½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Í½Êó±ß¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤½¤¦¸«¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸å¡¢ÂæÉ÷¤¬ÌÂÁö¤·¡¢Æ°¤­¤¬¤«¤Ê¤êÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¡Ê19Æü¡Ë¸á¸å4»þº¢¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Î±«¤ÎÍ½ÁÛ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä

23Æü°Ê¹ß¡¢Âç¤­¤Ê±«±À¤È±²¤¬À¾¤Ø¿Ê¤ß¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ë¶á¤Å¤¯Æ°¤­¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÌÂÁö¤·¤¿¸å¡¢24Æü°Ê¹ß¡¢À¾¤Ë¿Ê¤à²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ËÜ½£¤ÎÆî¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¤«¤Ê¤êÈ¯Ã£¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¡¢¤³¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹ÍÄøÅÙ¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢È÷¤¨¤òÁá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢½ô³°¹ñ¤Î¿ÊÏ©¤âÆ±ÍÍ¤Î¥ëー¥È¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

22Æü¡Ê·î¡Ë～23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÂæÉ÷¤ÎÆ°¤­¤¬Æß¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢ºÆ¤ÓÀ¾Â¦¤Ë¿Ê¤à¥³ー¥¹¤òÄÌ¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤Ë¤«¤Ê¤ê¶á¤Å¤¯Í½ÁÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤Á¤é¤â¡¢¾å¶õ¤Î¹âµ¤°µ¤Î¶¯¤µ¤ä°ÌÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³ー¥¹¤¬ÂçÉý¤ËÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ÀÍ½Â¬¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ù¤Ê¥ëー¥È¤òÄÌ¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Íè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎÍ½Êó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

ºÇ¿·¤ÎÂæÉ÷¿ÊÏ©¡¦±«¡¦É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò²èÁü¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£