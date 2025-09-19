¥¹¥È¥ì¥¹Í×°ø¡ÖÊª²Á¹â¡×¤¬²áµîºÇ¹â¤Ë ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤¬Ä´ºº
¡¡Âç¼êÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢¡ÖÊª²Á¹â¡×¤ò¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤Ëµó¤²¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬²áµîºÇ¹â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¹¥È¥ì¥¹Í×°ø¡ÖÊª²Á¹â¡×¤¬²áµîºÇ¹â¤Ë
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤¬20Âå¡Á70Âå¤ÎÃË½÷5640¿Í¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·ò¹¯¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ëÍ×°ø¤ò¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï37.3¡ó¤Ç¡¢Ä´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿2021Ç¯¤«¤é2.2¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1°Ì¤¬¡Ö¼ýÆþ¤ä²È·×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î48¡ó¤Ç¡¢µîÇ¯¤è¤ê2.6¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤¨²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Î40.3¡ó¡¢3°Ì¤Ï¡Ö¿¦¾ì¤Ç¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤Î36.8¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿¤Ï¡¢Ä¹°ú¤¯Êª²Á¹â¤ÇÀ¸³èÈñ¤Ë½¼¤Æ¤ëÈñÍÑ¤¬Áý¤¨¡¢¼ñÌ£¤Ê¤É¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë